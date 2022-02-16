Кто выдал жёлтые номера на праворульное авто, ответили в полиции Актау

- Как на праворульную машину поставили жёлтые номера. Это законно? Праворульные машины на учёт же не ставятся, - обратился автовладелец.

- В Мангистауской области владельцам праворульных авто такие номера не выдают, - заверили в ведомстве.

Актауский автолюбитель увидел в городе праворульный автомобиль, который поставили на учёт.В департаменте полиции сообщили, что данное транспортное средство зарегистрировано не в Мангистауской, а в Алматинской области. Номерные знаки получается выдавали по месту.