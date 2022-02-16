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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:28

Просмотров: 1561

Кто выдал жёлтые номера на праворульное авто, ответили в полиции Актау

Местный автовладелец задался вопросом: как на праворульную машину установили жёлтые номерные знаки? Ответ предоставили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
Актауский автолюбитель увидел в городе праворульный автомобиль, который поставили на учёт.

- Как на праворульную машину поставили жёлтые номера. Это законно? Праворульные машины на учёт же не ставятся, - обратился автовладелец.


В департаменте полиции сообщили, что данное транспортное средство зарегистрировано не в Мангистауской, а в Алматинской области. Номерные знаки получается выдавали по месту.

- В Мангистауской области владельцам праворульных авто такие номера не выдают, - заверили в ведомстве.





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Комментарии ( 4 )

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шевченко (Посетители) Сегодня, 21:20
Ответ: например машина в РК до запрета на ввоз. Покупает её иностранный гражданин с видом на жительство в РК. ВСЁ. Жёлтый номер. А ответ полиции вызывает смех. Это ответ не по-существу, а лишь бы не у нас. ХАХАХА.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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Добрыня (Посетители) Сегодня, 20:59
Всё очень просто! Покупаете свидетельство о регистрации транспортного средства такой же марки и модели "техпаспорт" автомобиля который уже не колесит, а "покоется" где то на свалке, оформляете как замену козова или шасси если это рамный скажем внедорожник и вуаля! Авто да же с правым рулем становится на учет и да же получает не жёлтые и "белые" казахстанские номерные знаки! Вот только по документам ваш автомобиль ну скажем буде не 2009-2010 годов, а 1993, такие авто есть и в Актау и их много "блатных" владельцев ещё пока не кто не отменил, вот поэтому сейчас покупают "тотальные" кэмри, и.т.д главное что бы доки были
 
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 Purins (Посетители) Сегодня, 19:45
А что так можно было что ли???
 
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 Гроза (Посетители) Сегодня, 19:32
"Не знаю как у Вас в Казахстане, а у нас в Алматы такое возможно"

То есть так да?
 
 

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