Кто выдал жёлтые номера на праворульное авто, ответили в полиции Актау

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Актауский автолюбитель увидел в городе праворульный автомобиль, который поставили на учёт.
В департаменте полиции сообщили, что данное транспортное средство зарегистрировано не в Мангистауской, а в Алматинской области. Номерные знаки получается выдавали по месту.
- Как на праворульную машину поставили жёлтые номера. Это законно? Праворульные машины на учёт же не ставятся, - обратился автовладелец.
В департаменте полиции сообщили, что данное транспортное средство зарегистрировано не в Мангистауской, а в Алматинской области. Номерные знаки получается выдавали по месту.
- В Мангистауской области владельцам праворульных авто такие номера не выдают, - заверили в ведомстве.