Более 30 тысяч человек прошли ревакцинацию в Мангистау

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По словам Аскара Сагимбаева, в списке прошедших ревакцинацию 5698 медицинских работников, 4990 педагогов, 4319 представителей силовых структур. Прошли эту процедуру также 1662 работника производственных предприятий, 1311 работников вахтового метода, 123 работника и персонала медико-социальных и закрытых детских учреждений.



Аскар Сагимбаев также отметил, что среди получивших ревакцинацию 584 человека – старше 60 лет, остальные, в основном, студенты. Все они проходят ревакцинацию в 21 поликлинике региона.



Аскар Сагимбаев рассказал также, что в области первым компонентом вакцинировано 217 145 (55,9 процента), вторым - 197 258 (50,8 процента) человек. В поликлиниках в наличии вакцины: «Sputnik V», «QazVac», «Синовак вероселл», «CoronaVac» и «Pfizer».



- В область прибыло 156 610 доз вакцины «Pfizer». В настоящее время по первому этапу привиты 11 005 человек. Больше всего среди них подростков в возрасте от 12 до 18 лет – 6052, в списке также 1543 беременных женщин и другие. По второму этапу привиты 6979 человек, - сказал Аскар Сагимбаев.