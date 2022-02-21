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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:31

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Более 30 тысяч человек прошли ревакцинацию в Мангистау

В Мангистауской области ревакцинацию прошли 30 249 человек, больше всего среди них медиков, педагогов и работников правоохранительных органов. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Сагимбаев.

Фото пресс-службы ведомства
По словам Аскара Сагимбаева, в списке прошедших ревакцинацию 5698 медицинских работников, 4990 педагогов, 4319 представителей силовых структур. Прошли эту процедуру также 1662 работника производственных предприятий, 1311 работников вахтового метода, 123 работника и персонала медико-социальных и закрытых детских учреждений.

Аскар Сагимбаев также отметил, что среди получивших ревакцинацию 584 человека – старше 60 лет, остальные, в основном, студенты. Все они проходят ревакцинацию в 21 поликлинике региона.

Аскар Сагимбаев рассказал также, что в области первым компонентом вакцинировано 217 145 (55,9 процента), вторым - 197 258 (50,8 процента) человек. В поликлиниках в наличии вакцины: «Sputnik V», «QazVac», «Синовак вероселл», «CoronaVac» и «Pfizer».

- В область прибыло 156 610 доз вакцины «Pfizer». В настоящее время по первому этапу привиты 11 005 человек. Больше всего среди них подростков в возрасте от 12 до 18 лет – 6052, в списке также 1543 беременных женщин и другие. По второму этапу привиты 6979 человек, - сказал Аскар Сагимбаев.



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