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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:31

Просмотров: 3204

В Актау демонтировали «Цветочное поле» за 15 миллионов тенге

Расположенное на площади Ынтымак «Цветочное поле», демонтировали. Что теперь будет на месте пластиковых тюльпанов - неизвестно.

Фото жителя Актау
В Актау демонтировали «Цветочное поле».

Напомним, в Актау площадь Ынтымак оформили пластиковыми тюльпанами. Проект под названием «Цветочное поле» был призван привлечь туристов. Стоимость инсталляции составила 15 миллионов тенге, выделенных из бюджета города. Однако идею акимата раскритиковали жители и общественность.

Во время январских митингов пострадали элементы оборудования инсталляции, затем фанерная платформа стала служить горкой для местной ребятни.

Аким города Актау предложил альтернативу «Цветочному полю». Так и незавершённую до конца инсталляцию Нурдаулет Килыбай предложил заменить на новую композицию с названием города.

Градоначальник предоставил два эскиза.



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Комментарии ( 13 )

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  • TU-154
 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:17
Цитата: TU-154
Хотя такой исход маловероятен. потому что у нас руководства надзорных органов давно срослись с акиматами

Верно!, и ВСЯ!, эта "самодеятельность" с пластмассой, была организованна кем то из Ёкимата, с откатами...

Цитата: Jack

Демонтировали еще за 15 миллионов?

НУ!, так - это новый распил!...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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  • Шевченко 81
  • Жанар
  • Ну Ну
  • tolk
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:19
Наверное уже закуп произвели исусственых роз и гвоздик...Ниче хорошего там и не ждите...Все будет сделано против мнения народа...Вот увидите-все что угодно-любая жесть,но только не живые цветы и растения.
 
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  • arelav_74
  • Шевченко 81
  • Жанар
  • Ну Ну
  • Maximus
  • Raiders
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 19:09
Вернуть потраченные 15 млн. тг в казну. На ответственных завести уголовное дело, за растрату. Хотя такой исход маловероятен. потому что у нас руководства надзорных органов давно срослись с акиматами
 
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  • tolk
 alixah (Посетители) Сегодня, 18:44
Наконец-то
 
-1
  • minus
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  • K_e_k_s
  • Daulet201999
  • arelav_74
  • Шевченко 81
  • Жанар
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 Jack (Посетители) Сегодня, 18:28
демонтировали еще за 15 миллионов?
 
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  • Daulet201999
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  • Шевченко 81
  • Ну Ну
  • Xpert
 jokerok (Посетители) Сегодня, 16:53
Так гораздо красивее, если честно.
Просто засадите травой зелёной это поле!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Adai11
  • Космос
  • Daulet201999
  • TU-154
  • Шевченко 81
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:19
Adai11,
вот вот. ждём отчет о возврате денег.
 
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  • Daulet201999
  • arelav_74
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:10
15-миллионов , как с куста !
Прям не в бровь а в глаз!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 watlow (Посетители) Сегодня, 15:48
Акимат и ТОО «Clover media group» радуются думаю даже больше нашего. Деньги освоены, а самое главное, предстоит новый распил новый проект money
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:35
А деньги вернули в казну, КАЗНОКРАДЫ devil
 
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