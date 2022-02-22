В Актау демонтировали «Цветочное поле» за 15 миллионов тенге

Фото жителя Актау
В Актау демонтировали «Цветочное поле».
Напомним, в Актау площадь Ынтымак оформили пластиковыми тюльпанами. Проект под названием «Цветочное поле» был призван привлечь туристов. Стоимость инсталляции составила 15 миллионов тенге, выделенных из бюджета города. Однако идею акимата раскритиковали жители и общественность.
Во время январских митингов пострадали элементы оборудования инсталляции, затем фанерная платформа стала служить горкой для местной ребятни.
Аким города Актау предложил альтернативу «Цветочному полю». Так и незавершённую до конца инсталляцию Нурдаулет Килыбай предложил заменить на новую композицию с названием города.
Градоначальник предоставил два эскиза.
Напомним, в Актау площадь Ынтымак оформили пластиковыми тюльпанами. Проект под названием «Цветочное поле» был призван привлечь туристов. Стоимость инсталляции составила 15 миллионов тенге, выделенных из бюджета города. Однако идею акимата раскритиковали жители и общественность.
Во время январских митингов пострадали элементы оборудования инсталляции, затем фанерная платформа стала служить горкой для местной ребятни.
Аким города Актау предложил альтернативу «Цветочному полю». Так и незавершённую до конца инсталляцию Нурдаулет Килыбай предложил заменить на новую композицию с названием города.
Градоначальник предоставил два эскиза.