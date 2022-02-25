В 17 микрорайоне Актау обещают построить школу

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Житель Актау пожаловался на то, что в одном из самых больших микрорайонов города – в 17 микрорайоне – нет ни одной школы.



Как сообщил руководитель отдела строительства Актауского городского акимата Эльдар Машыриков, в настоящее время в рамках государственно-частного партнёрства разрабатывается проект на строительство школы в 17 микрорайоне.



- Проектные работы планируется завершить и направить на экспертизу до конца первого квартала. После экспертного заключения начнутся строительные работы, - прокомментировал Эльдар Машыриков.