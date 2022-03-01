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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:07

Просмотров: 992

Чиновники Актау ищут компанию-озеленителя на пять лет

Заниматься озеленением в Актау по программе государственно-частного партнерства в течение пяти лет подряд будет одна компания. Что это за специалисты и имеют ли они успешный опыт в благоустройстве города, неизвестно. До определения этой компании поливом и озеленением будет заниматься ГКП «Акбота». Об этом сообщил аким города Нурдаулет Килыбай на брифинге в центре общественных коммуникаций.

Фото из архива Lada.kz
Власти города Актау ведут работы по передаче сферы озеленения города Актау в государственно-частное партнерство.

- Мы видим, что заключать договор на содержание зелёных насаждений на год неэффективно. Сейчас ситуация с зелёным фондом города плохая. В связи с этим в следующем году планируем подписать договор на содержание, полив - минимум на 5 лет. Сейчас ведётся соответствующая работа. Точная компания пока неизвестна. Кроме того, на средства инвесторов приобретаются восемь современных водовозов, оснащенных системой GPS, - отметил аким города Актау.

Пока власти Актау определятся с компанией, которая будет ответственна за озеленение города, все вопросы по поливу и озеленению будут лежать на ГКП «Акбота».

Напомним, мнение о том, что озеленением в городе должна заниматься одна и та же компания без проведения тендеров, высказывал еще в 2016 году Серикбай Трумов будучи акимом города.



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Комментарии ( 5 )

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  • Кинст
  • синдбад
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:48
Что это за специалисты и имеют ли они успешный опыт в благоустройстве города, неизвестно.

О чём вы? Чё лукавить? Всем известно! Нет у нас специалистов, тем более, с успешным опытом! foo Придут очередные хапуги за миллиардом бюджетных денег и засушат город окончательно!
 
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  • Iron man
  • Кинст
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:32
Если ГКП «Акбота» будет заниматься поливом так как занималось парком, то от озеленения города мало чего останется.
 
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  • Ну Ну
  • Кинст
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:31
Кроме того, на средства инвесторов приобретаются восемь современных водовозов, оснащенных системой GPS


опять какие то инвесторы. прям как с тюленем и осётром. на деле бюджетные деньги. Всё интересно что за предприниматели с альтруизмом у нас появились? Кто они? в чём их резон от этого всего? особенно в кризис кто будет так просто свои деньги раздавать?
 
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diger (Посетители) Сегодня, 10:01
Valderrama,Так много ума ненадо, закупили китайские светлячки, развесили по всем столбам и деревьям, и бабки в кармане.
 
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  • diger
  • jokerok
  • smotritel
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  • Papirosso
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 09:40
Не там ищет аким.
Я знаю эту компанию - ТОО «Clover media group».
Хорошие тюльпаны выращивают.
 
 

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