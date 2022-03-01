Чиновники Актау ищут компанию-озеленителя на пять лет

Фото из архива Lada.kz
Власти города Актау ведут работы по передаче сферы озеленения города Актау в государственно-частное партнерство.
- Мы видим, что заключать договор на содержание зелёных насаждений на год неэффективно. Сейчас ситуация с зелёным фондом города плохая. В связи с этим в следующем году планируем подписать договор на содержание, полив - минимум на 5 лет. Сейчас ведётся соответствующая работа. Точная компания пока неизвестна. Кроме того, на средства инвесторов приобретаются восемь современных водовозов, оснащенных системой GPS, - отметил аким города Актау.
Пока власти Актау определятся с компанией, которая будет ответственна за озеленение города, все вопросы по поливу и озеленению будут лежать на ГКП «Акбота».
Напомним, мнение о том, что озеленением в городе должна заниматься одна и та же компания без проведения тендеров, высказывал еще в 2016 году Серикбай Трумов будучи акимом города.
- Мы видим, что заключать договор на содержание зелёных насаждений на год неэффективно. Сейчас ситуация с зелёным фондом города плохая. В связи с этим в следующем году планируем подписать договор на содержание, полив - минимум на 5 лет. Сейчас ведётся соответствующая работа. Точная компания пока неизвестна. Кроме того, на средства инвесторов приобретаются восемь современных водовозов, оснащенных системой GPS, - отметил аким города Актау.
Пока власти Актау определятся с компанией, которая будет ответственна за озеленение города, все вопросы по поливу и озеленению будут лежать на ГКП «Акбота».
Напомним, мнение о том, что озеленением в городе должна заниматься одна и та же компания без проведения тендеров, высказывал еще в 2016 году Серикбай Трумов будучи акимом города.