«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 03 Марта
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 490.43 KZT
  • €1 = 543.49 KZT
  • 1 RUB = 4.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:35

Просмотров: 4578

Водитель обвинил полицейских Актау в некомпетентности: полиция ответила

Владелец автомобиля заявил о некомпетентности дорожных инспекторов. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона.

Кадр видео
Как рассказывает водитель Роман, его остановили полицейские после ж/д переезда, который расположен по дороге из жилого массива Приморский в направлении баз отдыха.

- За мной увязался этот патруль, остановили после ж/д переезда. На полном серьёзе, вменяли нарушение за то, что не остановился у знака «Стоп». Мангистауские полицейские - это хорошие ребята, но они очень хотят пройти переаттестацию, пожалуйста, не отказывайте им в этом, - отозвался о полицейских Роман.


В департаменте полиции сообщили, что, действительно, данного водителя остановили инспекторы во время оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». У мужчины проверили документы и отпустили.

- Водитель в данном случае прав. Светофор на данном месте работает. Переезд регулируется светофором, если светофор не работает - знаками, - отметили в ведомстве.


Напомним, видеозапись с жалобой на действия сотрудников полиции была опубликована 26 февраля в рубрике «Народные новости».




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 11 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
slavik (Посетители) Вчера, 22:39
Что бы гореть красным, а вот зелёного там нет и я видел ,простите, описанные сидения, после ДТП на переездах, уровень обучения и практики подготовки водителей и комментарий ДП оставляет желать лучшего. На этом всё. Всем добра.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
fitter (Посетители) Вчера, 22:13
slavik,
А светофор тогда нахрена там стоит beat
 
-3
  • almaty2018
  • fitter
  • Empro
 Не поддерживаю Поддерживаю
slavik (Посетители) Вчера, 21:55
Я не хочу кому , что либо доказывать, случится ДТП в данной ситуации устанете по судам бегать, ЖД переезд является одним из опасных участков дороги и правила требуют их проезжать с особой осторожностью для этого там знак и стоит.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • almaty2018
  • Empro
 fitter (Посетители) Вчера, 21:20
Чем отличается жд переезд от перекрестка? тот же перекресток только с рельсами и приоритетом (можно прировнять к трамваю)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Василий Кравчук
  • Daulet201999
  • Кинст
  • Papirosso
 Дизель (Посетители) Вчера, 20:47

В департаменте полиции сообщили, что, действительно, данного водителя остановили инспекторы во время оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». У мужчины проверили документы и отпустили.


Не поимев с водилы мзды...Облом!.

Цитата: Empro
Ответ однозначен. Не приятно то, что почему патрульные не знают правил?

Можно подумать!, ЧТО они когда то знали, или при приёме в жолпол у них принимают экзамены по ПДД, саке, баке пропихнули без грамотных родственников, на вольные хлеба на трассах...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Дизель
  • alixah
  • Василий Кравчук
  • fitter
  • Кинст
  • Papirosso
  • arelav_74
 Freeman81 (Посетители) Вчера, 20:26
Ну как же нет? Дословно этого не написано конечно. Но знак STOP это знак приоритета. Есть светофор (неважно какой, на перекрестке или ж/д переезде), есть знак приоритета.
Светофор если работает, то он и отменяет дествие знака.
А вот если не работает(!!!) будь добр STOP

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Дизель
  • alixah
  • Daulet201999
  • Василий Кравчук
 chrome (Посетители) Вчера, 20:07
А что на счёт переаттестации, будет или как?!
 
-6
  • Василий Кравчук
  • fitter
  • Андpей
  • almaty2018
  • arelav_74
  • Гроза
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Дизель
  • Daulet201999
 slavik (Посетители) Вчера, 20:01
Весь департамент местной полиции на переаттестацию. В правилах нет отмены действия знаков на регулируемых ЖД переездах, это касается только регулируемых перекрёстков. Подставили своих сотрудников.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +12
  • Papirosso
  • raven89
  • minus
  • Жанар
  • chrome
  • alixah
  • Daulet201999
  • Василий Кравчук
  • fitter
  • Кинст
  • arelav_74
  • Gurabaz
 12-й регион (Посетители) Вчера, 19:46
- Водитель в данном случае прав. Светофор на данном месте работает. Переезд регулируется светофором, если светофор не работает - знаками, - отметили в ведомстве.

Тогда почему ваши сотрудники не знают этого? Экипаж патрульной машины с бортовым номером 547 на переаттестацию!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +12
  • Papirosso
  • raven89
  • minus
  • Жанар
  • chrome
  • alixah
  • Daulet201999
  • Василий Кравчук
  • Кинст
  • almaty2018
  • arelav_74
  • Gurabaz
 Empro (Посетители) Вчера, 19:46
Ответ однозначен. Не приятно то, что почему патрульные не знают правил?
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика