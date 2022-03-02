Водитель обвинил полицейских Актау в некомпетентности: полиция ответила

- За мной увязался этот патруль, остановили после ж/д переезда. На полном серьёзе, вменяли нарушение за то, что не остановился у знака «Стоп». Мангистауские полицейские - это хорошие ребята, но они очень хотят пройти переаттестацию, пожалуйста, не отказывайте им в этом, - отозвался о полицейских Роман.

- Водитель в данном случае прав. Светофор на данном месте работает. Переезд регулируется светофором, если светофор не работает - знаками, - отметили в ведомстве.