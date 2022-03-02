Водитель обвинил полицейских Актау в некомпетентности: полиция ответила

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Как рассказывает водитель Роман, его остановили полицейские после ж/д переезда, который расположен по дороге из жилого массива Приморский в направлении баз отдыха.
В департаменте полиции сообщили, что, действительно, данного водителя остановили инспекторы во время оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». У мужчины проверили документы и отпустили.
Напомним, видеозапись с жалобой на действия сотрудников полиции была опубликована 26 февраля в рубрике «Народные новости».
- За мной увязался этот патруль, остановили после ж/д переезда. На полном серьёзе, вменяли нарушение за то, что не остановился у знака «Стоп». Мангистауские полицейские - это хорошие ребята, но они очень хотят пройти переаттестацию, пожалуйста, не отказывайте им в этом, - отозвался о полицейских Роман.
В департаменте полиции сообщили, что, действительно, данного водителя остановили инспекторы во время оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». У мужчины проверили документы и отпустили.
- Водитель в данном случае прав. Светофор на данном месте работает. Переезд регулируется светофором, если светофор не работает - знаками, - отметили в ведомстве.
Напомним, видеозапись с жалобой на действия сотрудников полиции была опубликована 26 февраля в рубрике «Народные новости».