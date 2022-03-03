Проблему жителей ЖК «Каспий» в Актау пообещали решить

- Представитель АО «КазТрансГазАймак» дал обещание подключить газ, а коммунальное предприятие «КЖСА» посодействует в установке задвижки на основании заявления подрядной организации, чтобы не ограничивать подачу питьевой и технической воды в жилой дом при аварийных ситуациях, - сообщили в городском акимате.

С жителями 16 микрорайона 2 марта вышли на диалог заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров и заместитель акима Актау Алпысбай Таубаев.Жители пожаловались на отсутствие подключения квартир к газовой сети. Также попросили установить задвижку на инженерных сетях при аварийных ситуациях, которые происходят по микрорайону.Напомним, жители жилого комплекса «Каспий» вторично явились в областной акимат.