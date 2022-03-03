Выход в море: все, что нужно знать любителям порыбачить со своей лодки в Мангистау

По словам Ерсина Кайбуллина, ежегодно устанавливается перечень участков побережья Каспийского моря, где приостанавливается действие режимных ограничений - допускается свободный выход в море на расстояние до двух миль самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов, используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта. В этой связи, при поступлении от акимата области в текущем году соответствующего представления, КНБ приостановит действующие ограничения до конца 2022 года.Выход в море производится на основании пропусков, выдаваемых пограничной службой КНБ РК в порядке, определяемом Правительством. При наличии соответствующего пропуска гражданам РК достаточно уведомить о запланированном выходе в море ближайшее подразделение пограничной службы по любым имеющимся средствам связи.Для опознавания судов на борта носовой части и корму наносят присвоенные регистрационные номера и надписи. Для опознавания с воздуха номера также должны быть нанесены на верхнюю часть рубки, а при ее отсутствии - на специально оборудованную в носовой части площадку. Указанное требование распространяется на их штатные и нештатные спасательные средства (шлюпки, круги, пояса).В случае выхода в море с целью любительского рыболовства, туризма и отдыха необходимо иметь свисток, якорь и спасательный жилет.Пользование маломерными судами допускается после их государственной регистрации в судовой книге, нанесения бортовых (регистрационных) номеров и технического освидетельствования (осмотра) с соблюдением установленных условий, норм и технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, высоте волны, при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием.К управлению самоходными маломерными судами, прошедшими государственную регистрацию, допускаются судоводители, имеющие удостоверение на право управления маломерными судами.На водных объектах, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки, маневрирование маломерных судов при расхождении должно осуществляться с учетом правостороннего движения (левыми бортами).На акваториях и границах населенных пунктов, портов, пристаней, баз для стоянок маломерных судов движение маломерных моторных судов допускается со скоростью не более 20 километров в час, а вблизи пляжей и мест купания - до 10 километров в час.1) Управлять маломерным судном, незарегистрированным в судовой книге; не прошедшим технического осмотра; не несущим бортовых номеров; переоборудованным; с нарушением норм загрузки, пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания; без удостоверения на право управления самоходным маломерным судном и в состоянии опьянения.2) Передавать управление самоходным судном лицу, не имеющему права управления или находящемуся в состоянии опьянения.3) Превышать установленные скорости движения.4) Наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техническим средствам, знакам судоходной и навигационной обстановки.5) В целях обеспечения безопасности людей заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей, других мест купания и массового отдыха населения на водных объектах.6) Приближаться не ближе 10 метров к ограждению границ заплыва на пляжах и других организованных мест купания.7) Перевозить на судне детей, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.8) Перевозить опасные грузы на маломерных судах, для этого не предназначенных.9) Швартоваться, останавливаться, становиться на якорь у плавучих навигационных знаков, грузовых и пассажирских причалов, пирсов, дебаркадеров, плавдоков и под мостами.10) Маневрировать в непосредственной близости от транспортных и технических судов морского и речного флота, создавать своими действиями помехи судоходству.11) Устанавливать моторы на гребные лодки при отсутствии соответствующей записи в судовом билете.12) Устанавливать паруса на гребных лодках и судах, не приспособленных для этой цели.13) Осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время движения.14) Осуществлять заправку топливом без соблюдения мер пожарной безопасности.15) Выходить в плавание в темное время суток на гребных, парусных и моторных судах, не оборудованных навигационными сигнальными огнями.16) Выходить на судовой ход при ограниченной (менее одного километра) видимости.17) Осуществлять расхождение и обгон судов в местах расположения аварийно-ремонтных заграждений, переправ и работающих земснарядов, а также в пролетах мостов и подходных каналах, при подходе к шлюзам.18) Управлять маломерным судном в темное время суток, в тумане или других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка.19) Выход в плавание маломерных судов до момента полного очищения водоема ото льда.20) Буксировать все без исключения надувные прогулочные плавательные средства, а равно – летательные средства (парашют), в акватории мест для купания, а также судами, не предназначенными для буксировки данного средства.21) Выходить в плавание без индивидуальных спасательных средств.1) наличие сквозных пробоин корпуса судна, независимо от их местонахождения;2) отсутствие или разгерметизация гермоотсеков и (или) воздушных ящиков судна;3) отсутствие предусмотренных конструкцией деталей крепления рулевого устройства или повреждение его составных частей, или необеспечение надежности его работы;4) наличие утечек топлива, вибрации, отсутствие или неисправность глушителя, повреждение системы дистанционного управления двигателем, необеспечение надежного включения (выключения) реверс-редуктора, неисправность блокировки запуска двигателя (мотора) при включенном реверсе;5) несоответствие комплектации и оборудования судна, указанным в судовом билете;6) отсутствие, неисправность или несоответствие отличительных огней.Маломерные судна и буксируемые плавательные средства оснащаются индивидуальными спасательными средствами соответствующих размеров для судоводителя и иных лиц, находящихся на маломерном судне или буксируемом плавательном средстве.Индивидуальные спасательные средства (спасательные жилеты, пояса, нагрудники) должны быть надеты и пристегнуты на судоводителе и иных лицах, находящихся на маломерном судне или буксируемом плавательном средстве.Во время стоянки маломерного судна на якоре допускается нахождение на маломерном судне людей без одетых индивидуальных спасательных средств, за исключением надувных и гребных маломерных судов.1) выполняет требования настоящих Правил, требования Правил плавания по внутренним водным путям, утверждаемых в соответствий с подпунктом 26-23 пункта 1 статьи 9 Закона, Международных правил предупреждения столкновения судов в море, 1972 года;2) проверяет перед выходом в плавание исправность судна и его механизмов, оснащенность необходимым оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабжения;3) перед посадкой производит инструктаж пассажиров по поведению на судне, обеспечивает их безопасность при посадке, высадке и на период пребывания на судне;4) осуществляет плавание в районах, соответствующих установленному классу судна, знает условия плавания, навигационную и гидрометеообстановку в районе плавания;5) прекращает движение судна при обнаружении установленного сигнала об остановке, поданного должностным лицом территориального подразделения уполномоченного органа в сфере внутреннего водного транспорта или иным должностным лицом, имеющим на то право, и передает регистрационные и судоводительские документы для проверки;6) оказывает помощь людям, терпящим бедствие на воде, сообщает в территориальное подразделение обстоятельства транспортного происшествия с судами и несчастных случаев с людьми на водных объектах;7) оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим, отправляет пострадавших на попутном или своем судне в ближайшую медицинскую организацию и сообщает в территориальное подразделение свою фамилию, адрес, фамилии очевидцев, их адреса, бортовой номер маломерного судна (с предъявлением документа, удостоверяющего личность), в случае причастности к транспортному происшествию, или имеющего какое-либо отношение к данному транспортному происшествию;8) выполняет требования должностных лиц территориального подразделения, других контрольных и надзорных органов по вопросам, относящимся к безопасности плавания, соблюдению правопорядка, охране жизни людей и окружающей среды на водных объектах;9) сообщает в территориальные подразделения, природоохранные и рыбоохранные органы о случаях загрязнения окружающей среды, выбросах неочищенных сточных вод, массовой гибели рыбы и других биоресурсов.Пользование маломерным судном в случаях, предусмотренных подпунктом 7 пункта 14 настоящих Правил, производится без оплаты.Судоводитель буксирующего маломерного судна постоянно ведет наблюдение за окружающей обстановкой. Непрерывное наблюдение за буксируемым развлекательным плавательным средством обеспечивает ответственное лицо, находящееся на буксирующем судне.Буксирующее маломерное судно и буксируемое плавательное средство в любом случае находятся на расстоянии не менее 50 метров от других судов, берега и от купающихся людей.