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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 08:47

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«Белавиа» начнёт летать в Египет через Актау

Белорусская авиакомпания «Белавиа» cообщила, что вынуждена скорректировать маршруты следования многих рейсов, в том числе чартерных, из-за закрытия части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации. Так, на египетские курорты Хургада и Шарм-Эль-Шейх авиарейсы будут выполнять через Актау.

Фото из доступных источников
Пассажиры авиакомпании «Белавиа», следующие в египетские курорты Хургада и Шарм-Эль-Шейх, будут летать рейсами через Актау.

Это связано с тем, что часть воздушного пространства Российской Федерации для полетов гражданской авиации закрыта.

Рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шэйх запланированы к выполнению на воздушном судне Боинг 737-800 по новым маршрутам (с посадкой для дозаправки):

- Минск – Актау (техническая посадка) – Шарм-эль-Шейх – Актау (техническая посадка) – Минск;
- Минск – Актау (техническая посадка) – Хургада – Актау (техническая посадка) – Минск.

- В связи с этим значительно увеличилось полетное время, необходимое количество топлива, расходы за аэронавигационное обслуживание, а также расходы, связанные с двумя дополнительными промежуточными посадками в Актау при выполнении чартерных рейсов, - отметил авиаперевозчик.

Теперь из-за того, что белорусской авиакомпании придётся выполнять рейсы со стыковкой через Актауский международный аэропорт, будет повышена стоимость авиабилетов.

Повышение стоимости произошло по причинам, независящим от авиакомпании, и в равной степени применено ко всем заказчикам чартерных рейсов.

Заявляется, что в случае снятия запретов на использование закрытого воздушного пространства и отмены промежуточной посадки авиакомпания незамедлительно снизит стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет в соответствии с реальными затратами.

Ранее сообщалось о том, что над Мангистау стало пролетать в три раза больше самолётов.



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