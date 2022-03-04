«Белавиа» начнёт летать в Египет через Актау

Фото из доступных источников
Пассажиры авиакомпании «Белавиа», следующие в египетские курорты Хургада и Шарм-Эль-Шейх, будут летать рейсами через Актау.
Это связано с тем, что часть воздушного пространства Российской Федерации для полетов гражданской авиации закрыта.
Рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шэйх запланированы к выполнению на воздушном судне Боинг 737-800 по новым маршрутам (с посадкой для дозаправки):
- Минск – Актау (техническая посадка) – Шарм-эль-Шейх – Актау (техническая посадка) – Минск;
- Минск – Актау (техническая посадка) – Хургада – Актау (техническая посадка) – Минск.
- В связи с этим значительно увеличилось полетное время, необходимое количество топлива, расходы за аэронавигационное обслуживание, а также расходы, связанные с двумя дополнительными промежуточными посадками в Актау при выполнении чартерных рейсов, - отметил авиаперевозчик.
Теперь из-за того, что белорусской авиакомпании придётся выполнять рейсы со стыковкой через Актауский международный аэропорт, будет повышена стоимость авиабилетов.
Повышение стоимости произошло по причинам, независящим от авиакомпании, и в равной степени применено ко всем заказчикам чартерных рейсов.
Заявляется, что в случае снятия запретов на использование закрытого воздушного пространства и отмены промежуточной посадки авиакомпания незамедлительно снизит стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет в соответствии с реальными затратами.
Ранее сообщалось о том, что над Мангистау стало пролетать в три раза больше самолётов.
Это связано с тем, что часть воздушного пространства Российской Федерации для полетов гражданской авиации закрыта.
Рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шэйх запланированы к выполнению на воздушном судне Боинг 737-800 по новым маршрутам (с посадкой для дозаправки):
- Минск – Актау (техническая посадка) – Шарм-эль-Шейх – Актау (техническая посадка) – Минск;
- Минск – Актау (техническая посадка) – Хургада – Актау (техническая посадка) – Минск.
- В связи с этим значительно увеличилось полетное время, необходимое количество топлива, расходы за аэронавигационное обслуживание, а также расходы, связанные с двумя дополнительными промежуточными посадками в Актау при выполнении чартерных рейсов, - отметил авиаперевозчик.
Теперь из-за того, что белорусской авиакомпании придётся выполнять рейсы со стыковкой через Актауский международный аэропорт, будет повышена стоимость авиабилетов.
Повышение стоимости произошло по причинам, независящим от авиакомпании, и в равной степени применено ко всем заказчикам чартерных рейсов.
Заявляется, что в случае снятия запретов на использование закрытого воздушного пространства и отмены промежуточной посадки авиакомпания незамедлительно снизит стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет в соответствии с реальными затратами.
Ранее сообщалось о том, что над Мангистау стало пролетать в три раза больше самолётов.
Оставьте свой комментарий первым.