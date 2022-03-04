На Каспии проходят учения Военно-морских сил Казахстана

Мероприятия боевой учебы проводятся в Вооруженных силах в рамках реализации поручения Президента Казахстана по кардинальному повышению боеспособности армии.Руководит учением главнокомандующий Военно-морскими силами контр-адмирал Сакен Бекжанов.- В ходе маневров совершенствуется уровень подготовки экипажей, отрабатывается порядок их взаимодействия при выполнении задач по защите территориальной целостности, суверенитета и экономических интересов страны в казахстанском секторе Каспийского моря. Особое внимание уделено спасательным действиям экипажей при оказании помощи кораблю, терпящему бедствие. Военными моряками также выполняются мероприятия по противодиверсионной защите кораблей, противодействию беспилотным летательным аппаратам и катерам условного противника, - отмечается на сайте ведомства.