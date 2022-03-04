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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:15

Просмотров: 250

На Каспии проходят учения Военно-морских сил Казахстана

В казахстанском секторе Каспийского моря военные моряки отрабатывают действия по боевому применению группировки ракетно-артиллерийских кораблей. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Республики Казахстан.

Фото пресс-службы ведомства
Мероприятия боевой учебы проводятся в Вооруженных силах в рамках реализации поручения Президента Казахстана по кардинальному повышению боеспособности армии.

На Каспии проходят учения Военно-морских сил Казахстана


Руководит учением главнокомандующий Военно-морскими силами контр-адмирал Сакен Бекжанов.

На Каспии проходят учения Военно-морских сил Казахстана


На Каспии проходят учения Военно-морских сил Казахстана


- В ходе маневров совершенствуется уровень подготовки экипажей, отрабатывается порядок их взаимодействия при выполнении задач по защите территориальной целостности, суверенитета и экономических интересов страны в казахстанском секторе Каспийского моря. Особое внимание уделено спасательным действиям экипажей при оказании помощи кораблю, терпящему бедствие. Военными моряками также выполняются мероприятия по противодиверсионной защите кораблей, противодействию беспилотным летательным аппаратам и катерам условного противника, - отмечается на сайте ведомства.



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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:02
у нас сколько кораблей во флоте? 3штуки?

вот эти маленькие это весь флот?
 
 

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