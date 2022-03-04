Кирпичный забор обрушился на автомобиль в Актау

Кирпичный забор обрушился на припаркованный рядом автомобиль. Очевидцы предполагают, что старое строение не выдержало сильного ветра.Происшествие случилось в 26 микрорайоне Актау возле 41 дома.Еще один неприятный инцидент произошел напротив здания областной филармонии в 5 микрорайоне. Там ветром с опорной конструкции сорвало LED экран.Ранее в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона предупредили об усилении ветра местами до 30 метров в секунду. В ведомстве посоветовали жителям региона оставаться дома, а свои автомобили припарковать подальше от деревьев и ненадежных конструкций.