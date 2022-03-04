Спасатели Мангистау достали провалившегося в уличный туалет щенка

Вызов в противопожарную часть поступил 4 марта около 21:30.- На территории жилого дома в уличный туалет провалился щенок. На место выехала одна единица техники и четыре человека личного состава. Собаку благополучно извлекли, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.