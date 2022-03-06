Новых случаев коронавируса в Мангистау не зафиксировано

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За прошедшие сутки в стране выявлено 171 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего в Алматы (52). В Мангистауской области нет новых заболевших.



Также в регионе за сутки выздоровели пять человек.



Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 27 728 заболевших.



Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 210 542 человека, второй компонент - 194 267 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 марта наш регион, как и все остальные города и области, находится в «зелёной» зоне.