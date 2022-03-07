Здоровое дерево в Актау спилили и увезли

- Это фруктовое дерево, зачем так варварски его уничтожать? Прошу властей обратить на это внимание и наказать этих мужчин, которым чужда зелень, - жалуется жительница дома №20 Алмагуль.

По словам жителей 8 микрорайона, 6 марта около полудня несколько мужчин начали спиливать верхнюю часть здорового дерева за домом №20. Крупные ветки они складывали в припаркованную «ГАЗель».Один из жильцов этого дома возмутился самовольными действиями неизвестных. Ответа от них не последовало, а просто мужчины уехали.К сожалению, государственные регистрационные номера на «ГАЗели» запечатлеть не удалось.Lada.kz ожидает комментарий от городской администрации.