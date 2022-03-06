Чучело Масленицы сожгли в Актау

- Всех с Масленицей. Любви, блага, добра и мирного неба над головой, - поздравили Юлия Молдован и Виолетта Иванец.

На Прощёное воскресенье, которое традиционно выпадает на последний день Масленицы, в этом году это - 6 марта, местные жители провели обряд сжигания двухметрового чучела.Встретить большой праздник в кругу друзей собрались около 100 человек.Люди дружно водили хоровод, готовили тушёную картошку, кушали блины с разными начинками и пили чай из самовара.