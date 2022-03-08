Полицейские поздравляли женщин на улицах в Актау

- Пусть ваши лица будут такими же яркими, как солнце, и пусть в ваших сердцах всегда будет весна! Продолжайте процветать и украшать мир, - пожелал Аян Дуйсембаев.

В Международный женский день 8 Марта сотрудники батальона патрульной полиции останавливали женщин за рулем и вручали им цветы. Полицейские создали праздничное настроение и женщинам-пешеходам, а также работницам коммунальных служб.Глава полиции региона Аян Дуйсембаев в свою очередь поздравляет всех женщин с весенним праздником.