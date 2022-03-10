В пригороде Жанаозена планируют открыть врачебную амбулаторию

По словам акима Жанаозена Максата Ибагарова, возведение врачебной амбулатории в микрорайоне Мерей села Рахат начато в 2021 году, а в текущем году планируется ввод объекта в эксплуатацию.- Между тем, в селе Кызылсай такую амбулаторию на 50 человек уже построили. Объекты оснащены новейшими технологиями. Теперь жители населённых пунктов могут получать здесь необходимое лечение, - сказал Максат Ибагаров.С его слов, в амбулаториях имеется дневной стационар на 10 коек. Функционирует аппарат узи, запущен стоматологический кабинет, который предоставляет бесплатные услуги детям и беременным женщинам. Есть клиническая лаборатория. В ближайшее время планируется получение передвижного флюорографа.Максат Ибагаров рассказал, что в Жанаозене проводится капитальный ремонт здания городского туберкулезного диспансера с целью переселения туда станции Скорой помощи.- Здание будет оснащено по последнему слову техники. Кроме того, при поддержке акционерного общества «Озенмунайгаз» ведутся работы по завершению строительства медицинского центра со стационаром на 50 мест. Для центральной городской больницы были приобретены два купольных операционных светильника, операционный мобильный стол, универсальный операционный стол, набор хирургических инструментов, - говорит аким Жанаозена.Аким отметил, что в организации здравоохранения приняты на работу 58 врачей и 10 фельдшеров. С начала года привлечены пять специалистов из других регионов, в том числе Нур-Султана, Караганды, Тараза.- На текущий период не хватает 86 врачей: неонатолога, реаниматолога, лора, окулиста. Есть также потребность в неврологах, онкологах, инфекционистах и другие. Эти рабочие места будем пополнять молодыми специалистами, в том числе из других регионов, - добавил Максат Ибагаров.