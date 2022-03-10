«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 509.8 KZT
  • €1 = 562.87 KZT
  • 1 RUB = 4.29 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 465

В пригороде Жанаозена планируют открыть врачебную амбулаторию

Строительство врачебной амбулатории в селе Рахат проводится в рамках программы «Ауыл-ел бесігі», сообщил в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области аким Жанаозена Максат Ибагаров.

Фото пресс-службы ведомства
По словам акима Жанаозена Максата Ибагарова, возведение врачебной амбулатории в микрорайоне Мерей села Рахат начато в 2021 году, а в текущем году планируется ввод объекта в эксплуатацию.

В пригороде Жанаозена планируют открыть врачебную амбулаторию


- Между тем, в селе Кызылсай такую амбулаторию на 50 человек уже построили. Объекты оснащены новейшими технологиями. Теперь жители населённых пунктов могут получать здесь необходимое лечение, - сказал Максат Ибагаров.

С его слов, в амбулаториях имеется дневной стационар на 10 коек. Функционирует аппарат узи, запущен стоматологический кабинет, который предоставляет бесплатные услуги детям и беременным женщинам. Есть клиническая лаборатория. В ближайшее время планируется получение передвижного флюорографа.

Максат Ибагаров рассказал, что в Жанаозене проводится капитальный ремонт здания городского туберкулезного диспансера с целью переселения туда станции Скорой помощи.

- Здание будет оснащено по последнему слову техники. Кроме того, при поддержке акционерного общества «Озенмунайгаз» ведутся работы по завершению строительства медицинского центра со стационаром на 50 мест. Для центральной городской больницы были приобретены два купольных операционных светильника, операционный мобильный стол, универсальный операционный стол, набор хирургических инструментов, - говорит аким Жанаозена.

Аким отметил, что в организации здравоохранения приняты на работу 58 врачей и 10 фельдшеров. С начала года привлечены пять специалистов из других регионов, в том числе Нур-Султана, Караганды, Тараза.

- На текущий период не хватает 86 врачей: неонатолога, реаниматолога, лора, окулиста. Есть также потребность в неврологах, онкологах, инфекционистах и другие. Эти рабочие места будем пополнять молодыми специалистами, в том числе из других регионов, - добавил Максат Ибагаров.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика