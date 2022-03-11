Жители Актау сообщили об исчезновении маршрутных автобусов №№3 и 5

Жители Актау пожаловались на то, что сегодня, 11 марта, в рейс не вышли автобусы по маршруту №5.- Я так и не смог дождаться автобуса №5, хотя простоял на остановке больше часа. А когда посмотрел приложение infobus, которое позволяет отследить, где находятся автобусы, то увидел, что их вообще нет на линии. Они стоят в одной точке города, - сообщил пассажир.О том, что в рейс не вышли автобусы, сообщили и люди, которые так и не дождались транспорта по маршруту №3.В акимате Актау сообщили, что вопрос решается.- В настоящее время есть разногласия между работниками и работодателем маршрутов №3 и №5. Перевозчики обязуются предоставить справку за необоснованную остановку маршрутов в рабочее время, - сообщили в акимате Актау.