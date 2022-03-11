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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 18:02

Просмотров: 2724

Жители Актау сообщили об исчезновении маршрутных автобусов №№3 и 5

Жители Актау сообщают, что сегодня, 11 марта, они не смогли дождаться автобусов по маршрутам №3 и 5. В акимате Актау сообщили, что произошли разногласия между работниками общественного транспорта и их работодателями.

Фото из архива Lada.kz
Жители Актау пожаловались на то, что сегодня, 11 марта, в рейс не вышли автобусы по маршруту №5.

- Я так и не смог дождаться автобуса №5, хотя простоял на остановке больше часа. А когда посмотрел приложение infobus, которое позволяет отследить, где находятся автобусы, то увидел, что их вообще нет на линии. Они стоят в одной точке города, - сообщил пассажир.

Жители Актау сообщили об исчезновении маршрутных автобусов №№3 и 5


О том, что в рейс не вышли автобусы, сообщили и люди, которые так и не дождались транспорта по маршруту №3.
Жители Актау сообщили об исчезновении маршрутных автобусов №№3 и 5

Жители Актау сообщили об исчезновении маршрутных автобусов №№3 и 5


В акимате Актау сообщили, что вопрос решается.

- В настоящее время есть разногласия между работниками и работодателем маршрутов №3 и №5. Перевозчики обязуются предоставить справку за необоснованную остановку маршрутов в рабочее время, - сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 4 )

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  • tolk
  • ММА
  • Кинст
 12-й регион (Посетители) Вчера, 22:09
есть разногласия между работниками и работодателем

А крайними остались пассажиры fingal
Неспроста это всё. Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время, эти перевозчики подадут заявку в акимат об увеличении тарифа...
Печалька unsmile
 
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Василий Кравчук (Посетители) Вчера, 21:27
smotritel,
как все - наверное повышение зарплаты требуют, бастуют! crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Aleksa-N
 cas277cas (Посетители) Вчера, 19:55
Интересно знать какую цену сегодня господа таксисты заряжали?
 
-6
  • leo529
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  • Василий Кравчук
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smotritel (Посетители) Вчера, 18:28
да потому что невыгодно работать при нынешних условиях, дорожают запчасти, горючесмазочные материалы, не интересно работать когда нет пассажиров или пассажиропоток маленький
 
 

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