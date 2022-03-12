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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:51

Просмотров: 193

«Каспий» против «Тобола»: тренер соперников сослался на некачественный газон на стадионе в Актау

Игру II-го тура чемпионата Казахстана по футболу между актауским «Каспием» и командой «Тобол» из Костаная прокомментировали их главные тренеры.

Фото пресс-службы «Каспия»
Матч между командами «Каспий» и «Тобол» прошел в эту пятницу, 11 марта, на стадионе «Жас Канат» в Актау. Игра прошла вничью со счетом 0:0.

Главный тренер «Каспия» Николай Костов считает, что получилась очень хорошая и динамичная игра.

- Хочу поздравить обе команды, все игроки выложились по полной. Я доволен своей командой тем, что не побоялись чемпиона. Уважаю, это достойно. Также мне понравился коллективный дух команды - это настоящее оружие, а также дисциплина. Верю, что наши игроки будут всегда показывать хорошую игру, а мы будем прогрессировать в турнирной таблице вверх, - поделился Николай Костов.


В свою очередь, главный тренер «Тобола» Александр Москаленко назвал игру обоюдоострой, обе команды не жалели друг друга.

- Хочу сказать слова благодарности своей команде за то, что выдержала игру: здесь очень непросто играть, качество поля оставляет желать лучшего. По самоотдаче ни к кому претензий не имею, есть некоторые тактические моменты, в которых надо разобраться. Спасибо ребятам за ничейный результат!, - прокомментировал встречу Александр Москаленко.







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«Каспий» против «Тобола»: Тренер соперников сослался на некачественный газон на стадионе в Актау


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Комментарии ( 1 )

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montgomery (Посетители) Сегодня, 12:17
"Жас Канат" это где у нас?
Между 12 и 13?
 
 

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