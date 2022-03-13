Безработные вышли на протест в Жанаозене

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Один из лидеров протеста Жанабай Нугманов сообщил, что местные власти предложили безработным около 150 рабочих мест. Протестующие направили на эти вакансии представителей семей, которые находятся в бедственном материальном положении, а также лиц с инвалидностью.



Все предложенные варианты по рабочим местам в различных ТОО были отклонены, потому что в этих компаниях работники просят повышения зарплаты.



С прошлой недели восемь человек вызвали в полицию по делам об участии в незаконном митинге. По словам протестующих, им заявляют, что они политизируют свои требования. Утверждается также о давлении и запугивании.



Несмотря на это, люди продолжают выходить на протесты.



Ранее власти Жанаозена признали, что в городе насчитывается около 10-11 тысяч безработных. В составленном протестующими списке на трудоустройство в нефтяную отрасль - около семи тысяч человек.



С 31 января протестующие в Жанаозене собираются у здания акимата с требованием трудоустройства в нефтяной отрасли. В феврале для удовлетворения их требований местные власти предложили 161 рабочее место и пообещали создать еще несколько сотен мест в марте.



Безработица в Жанаозене - одна из самых острых проблем. В 2019 году люди в течение нескольких месяцев выходили на улицы с требованием трудоустройства. Протесты тогда стихли на фоне сообщений активистов о давлении со стороны сил безопасности. Поднимавший проблему безработицы в Жанаозене активист Ержан Елшибаев был задержан и в том же году приговорен к пяти годам.