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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:38

Просмотров: 2397

Безработные вышли на протест в Жанаозене

В последние дни перед зданием акимата в Жанаозене собирается около сотни людей, передает «Радио Азаттык».

Фото «Радио Азаттык»
Один из лидеров протеста Жанабай Нугманов сообщил, что местные власти предложили безработным около 150 рабочих мест. Протестующие направили на эти вакансии представителей семей, которые находятся в бедственном материальном положении, а также лиц с инвалидностью.

Все предложенные варианты по рабочим местам в различных ТОО были отклонены, потому что в этих компаниях работники просят повышения зарплаты.

С прошлой недели восемь человек вызвали в полицию по делам об участии в незаконном митинге. По словам протестующих, им заявляют, что они политизируют свои требования. Утверждается также о давлении и запугивании.

Несмотря на это, люди продолжают выходить на протесты.

Ранее власти Жанаозена признали, что в городе насчитывается около 10-11 тысяч безработных. В составленном протестующими списке на трудоустройство в нефтяную отрасль - около семи тысяч человек.

С 31 января протестующие в Жанаозене собираются у здания акимата с требованием трудоустройства в нефтяной отрасли. В феврале для удовлетворения их требований местные власти предложили 161 рабочее место и пообещали создать еще несколько сотен мест в марте.

Безработица в Жанаозене - одна из самых острых проблем. В 2019 году люди в течение нескольких месяцев выходили на улицы с требованием трудоустройства. Протесты тогда стихли на фоне сообщений активистов о давлении со стороны сил безопасности. Поднимавший проблему безработицы в Жанаозене активист Ержан Елшибаев был задержан и в том же году приговорен к пяти годам.



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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 14:43
За 30-ть лет "Независимый" Казахстан даже трубу построить не смог ,что бы нефть продавать. Все через северного соседа. В свете последних событий и санкций, нефть продавать будет некому

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • 12-й регион
 Дизель (Посетители) Сегодня, 12:08
Цитата: montgomery
которая делает всё, чтоб раскачать Казахстан

Раскачивают Казахстан, приблудные оралманы Узеня, они понаехали из своих бывших аулов, на ману небесную в РК, и ВСЕ!, хотят работать в нефтянке и получать по миллиону тон...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
-3
  • tolk
  • Дизель
  • Vladimir7737
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • Василий Кравчук
  • Aleksa-N
 montgomery (Посетители) Сегодня, 10:22
Зачем вырепостите Azattyk?
Это же аблязовская контора, которая делает всё, чтоб раскачать Казахстан
 
 

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