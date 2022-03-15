«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 15 Марта
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 511.71 KZT
  • €1 = 561.96 KZT
  • 1 RUB = 4.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:28

Просмотров: 274

Аким Мангистауского района: автодорога Шетпе-Кызан-Акшымырау полностью отремонтирована

Аким Мангистауского района Тлек Кушмаганбетов на брифинге в центре общественных коммуникаций Мангистауской области рассказал о ремонте автомобильных дорог Шетпе-Тиген-Кызан и Кызан-Акшымырау.

Фото пресс-службы ведомства
По словам Тлека Кушмаганбетова, в 2021 году был проведен ремонт нескольких участков дорог.

- В частности, проведен средний ремонт автомобильной дороги Шетпе-Тиген-Кызан протяженностью 21 км. Стоимость проекта - 333,457 миллиона тенге. Полностью завершены строительные работы, составлен акт приемки. Кроме того, отремонтировано 14,7 км автомобильной дороги Кызан-Акшымырау. Стоимость проекта - 363,025 миллиона тенге. Строительные работы полностью завершены. Также были отремонтированы подъездные пути к месту отдыха в селе Онды, - сказал Тлек Кушмаганбетов.

По данным чиновника, в целом из 294 км автомобильных дорог в районе 245 км имеют твердое асфальтобетонное покрытие, а 49 км - частичный щебень.

- Всего 71 процент автомобильных дорог находится в хорошем состоянии, 12 процентов – в удовлетворительном, 17 процентов – в плохом состоянии. На 2021 год было выделено 146,710 миллиона тенге и проведены работы согласно утвержденному графику. В ближайшее время планируется реконструировать 49-85 км автодороги Шетпе-Кызан (промежуток Тасмурун-Мастек) и 85-110 км (промежуток Мастек-Кызан). Подрядная организация - ТОО «Аltynzhol Group». Строительные работы продолжаются. Чтобы полностью завершить работу, нужны средства в размере более двух миллиардов тенге, - сказал Тлек Кушмаганбетов.

Кроме того, аким района отметил, что проводится ремонт дороги в селе Жынгылды.

- Стоимость проекта составила 236,9 миллиона тенге. Подрядчик - ТОО «Акжол+К». В 2021 году на строительные работы выделено 122,232 миллиона тенге, подготовлено 5,1 км автомобильных дорог, завершены работы по прокладке песчано-гравийной смеси, щебеночно-песчаной смеси. Строительные работы планируется полностью завершить в этом году, - отметил Тлек Кушмаганбетов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика