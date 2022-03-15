Аким Мангистауского района: автодорога Шетпе-Кызан-Акшымырау полностью отремонтирована

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По словам Тлека Кушмаганбетова, в 2021 году был проведен ремонт нескольких участков дорог.



- В частности, проведен средний ремонт автомобильной дороги Шетпе-Тиген-Кызан протяженностью 21 км. Стоимость проекта - 333,457 миллиона тенге. Полностью завершены строительные работы, составлен акт приемки. Кроме того, отремонтировано 14,7 км автомобильной дороги Кызан-Акшымырау. Стоимость проекта - 363,025 миллиона тенге. Строительные работы полностью завершены. Также были отремонтированы подъездные пути к месту отдыха в селе Онды, - сказал Тлек Кушмаганбетов.



По данным чиновника, в целом из 294 км автомобильных дорог в районе 245 км имеют твердое асфальтобетонное покрытие, а 49 км - частичный щебень.



- Всего 71 процент автомобильных дорог находится в хорошем состоянии, 12 процентов – в удовлетворительном, 17 процентов – в плохом состоянии. На 2021 год было выделено 146,710 миллиона тенге и проведены работы согласно утвержденному графику. В ближайшее время планируется реконструировать 49-85 км автодороги Шетпе-Кызан (промежуток Тасмурун-Мастек) и 85-110 км (промежуток Мастек-Кызан). Подрядная организация - ТОО «Аltynzhol Group». Строительные работы продолжаются. Чтобы полностью завершить работу, нужны средства в размере более двух миллиардов тенге, - сказал Тлек Кушмаганбетов.



Кроме того, аким района отметил, что проводится ремонт дороги в селе Жынгылды.



- Стоимость проекта составила 236,9 миллиона тенге. Подрядчик - ТОО «Акжол+К». В 2021 году на строительные работы выделено 122,232 миллиона тенге, подготовлено 5,1 км автомобильных дорог, завершены работы по прокладке песчано-гравийной смеси, щебеночно-песчаной смеси. Строительные работы планируется полностью завершить в этом году, - отметил Тлек Кушмаганбетов.