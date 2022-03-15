В селах Мангистауского района проложили волоконно-оптическую линию связи

Тлек Кушмаганбетов сообщил, что в селах Шетпе, Кызан и Акшымырау Мангистауского района проложено 130 километров волоконно-оптических линий связи.- Еще 95 километров таких линий проложено в селах Тущыкудук и Шебир. Строительные работы полностью завершены. Кроме того, подготовлена проектно-сметная документация (ПСД) в селах Шайыр и Жынгылды, а также в населенном пункте Боздак. По этим проектам получены положительные результаты экспертизы и подана бюджетная заявка на 2022 год, - сказал Тлек Кушмаганбетов.Он добавил, что в целях обеспечения мобильной связью территории перевала Маната будет установлена антенна-мачта. Стоимость проекта - 79,048 миллиона тенге. Подрядчик - ТОО «Нурлы жол». Стоимость контракта - 63,064 миллиона тенге.