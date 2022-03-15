В первый день Амала в Мангистау родились 93 ребенка

Новый житель Мангистау

В областном перинатальном центре «Мать и дитя» родилось 66 детей: 36 мальчиков и 30 девочек.



Тем временем в Актауском городском перинатальном центре семьи пополнились 27 детьми. Мальчиков также родилось больше – 20, девочек – семь. Среди новорожденных одна двойня.



С начала года в центре «Мать и дитя» зарегистрировано 4 266 родов. В Актауском центре – 1 370, среди которых пять двойняшек.