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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:56

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Многомиллионный штраф наложили на актауский филиал пекинской компании

Завершено расследование в отношении актауского филиала пекинского ООО по нефтеоборудованию «Янгуантяньчуан», сообщили в антимонопольном ведомстве.

Фото из доступных источников
В ходе расследования установлено, что организатор закупок АО «КМК Мунай», ограничив доступ на товарный рынок или устранив с него других субъектов рынка, заключил договор с актауским филиалом пекинского ООО по нефтеоборудованию «Янгуантяньчуан».

Расследование проводилось по подпункту 5 пункта 3 статьи 169 Предпринимательского кодекса РК (Ограничения доступа на товарный рынок или устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов (поставщиков) определенных товаров или их покупателей).

- Если эти действия не содержат признаков уголовного наказуемого деяния (статья 221 УК РК), то санкция предусматривает штраф в размере 3-5 процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, не более чем за один год, - объяснили в ведомстве.


Согласно постановлению суда, актауский филиал пекинского ООО по нефтеоборудованию «Янгуантяньчуан» привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 159 Кодекса РК об административных правонарушениях в виде штрафа на сумму 5 940 706 тенге, с конфискацией монопольного дохода в размере 14 747 851 тенге.

Постановление еще не вступило в законную силу.



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