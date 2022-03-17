Многомиллионный штраф наложили на актауский филиал пекинской компании

- Если эти действия не содержат признаков уголовного наказуемого деяния (статья 221 УК РК), то санкция предусматривает штраф в размере 3-5 процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, не более чем за один год, - объяснили в ведомстве.

В ходе расследования установлено, что организатор закупок АО «КМК Мунай», ограничив доступ на товарный рынок или устранив с него других субъектов рынка, заключил договор с актауским филиалом пекинского ООО по нефтеоборудованию «Янгуантяньчуан».Расследование проводилось по подпункту 5 пункта 3 статьи 169 Предпринимательского кодекса РК (Ограничения доступа на товарный рынок или устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов (поставщиков) определенных товаров или их покупателей).Согласно постановлению суда, актауский филиал пекинского ООО по нефтеоборудованию «Янгуантяньчуан» привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 159 Кодекса РК об административных правонарушениях в виде штрафа на сумму 5 940 706 тенге, с конфискацией монопольного дохода в размере 14 747 851 тенге.Постановление еще не вступило в законную силу.