Аэропорт Актау примет отменённые рейсы из Актобе в Узбекистан

Иллюстративное фото из открытых источников
В связи с временным приостановлением работы (ремонт взлётно-посадочной полосы) международного аэропорта Актобе (Казахстан), Uzbekistan Airways вынужденно изменяет маршрут рейса HY-9729/HY-9730, Нукус - Актобе - Нукус.
- Так 17, 22 и 24 марта 2022 года вышеуказанные рейсы проследует по изменённому маршруту: Нукус - Актау - Нукус. Пассажиры рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения без штрафа, - сообщает авиакомпания.
Uzbekistan Airways приносит извинения за временные неудобства.
- Так 17, 22 и 24 марта 2022 года вышеуказанные рейсы проследует по изменённому маршруту: Нукус - Актау - Нукус. Пассажиры рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения без штрафа, - сообщает авиакомпания.
Uzbekistan Airways приносит извинения за временные неудобства.
Оставьте свой комментарий первым.