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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:54

Просмотров: 436

Аэропорт Актау примет отменённые рейсы из Актобе в Узбекистан

В связи с временным приостановлением работы аэропорта Актобе авиакомпания Uzbekistan Airways вынуждено изменяет маршрут рейса HY-9729/HY-9730, Нукус - Актобе – Нукус на Нукус - Актау – Нукус. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Иллюстративное фото из открытых источников
В связи с временным приостановлением работы (ремонт взлётно-посадочной полосы) международного аэропорта Актобе (Казахстан), Uzbekistan Airways вынужденно изменяет маршрут рейса HY-9729/HY-9730, Нукус - Актобе - Нукус.

- Так 17, 22 и 24 марта 2022 года вышеуказанные рейсы проследует по изменённому маршруту: Нукус - Актау - Нукус. Пассажиры рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения без штрафа, - сообщает авиакомпания.

Uzbekistan Airways приносит извинения за временные неудобства.



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