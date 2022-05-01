Мототрек открыли в Актау

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В мотокроссе приняли участие пять гонщиков. Мототрек был сделан на их средства своими силами.
Их поддержали шесть квадроциклистов и 14 велосипедистов.
По словам участников мероприятия, что трек соответствует международным стандартам.
Президент федерации автомотоспорта Павел Бурлуцкий намерен провести в следующем году на мототреке соревнования республиканского масштаба.
Зрителями на открытии стали более 300 горожан. Как считают посетители, посещаемость была бы намного больше, если бы мотокросс проходил ближе к городу.
Их поддержали шесть квадроциклистов и 14 велосипедистов.
По словам участников мероприятия, что трек соответствует международным стандартам.
Президент федерации автомотоспорта Павел Бурлуцкий намерен провести в следующем году на мототреке соревнования республиканского масштаба.
Зрителями на открытии стали более 300 горожан. Как считают посетители, посещаемость была бы намного больше, если бы мотокросс проходил ближе к городу.
- Открытие мототрека - это знаковое событие для нашей области. Надеемся, что данный спорт будет развиваться в регионе и пустит свои корни, - подчеркнул Павел Бурлуцкий.
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