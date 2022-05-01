Мототрек открыли в Актау

- Открытие мототрека - это знаковое событие для нашей области. Надеемся, что данный спорт будет развиваться в регионе и пустит свои корни, - подчеркнул Павел Бурлуцкий.

В мотокроссе приняли участие пять гонщиков. Мототрек был сделан на их средства своими силами.Их поддержали шесть квадроциклистов и 14 велосипедистов.По словам участников мероприятия, что трек соответствует международным стандартам.Президент федерации автомотоспорта Павел Бурлуцкий намерен провести в следующем году на мототреке соревнования республиканского масштаба.Зрителями на открытии стали более 300 горожан. Как считают посетители, посещаемость была бы намного больше, если бы мотокросс проходил ближе к городу.