Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов приедет в Актау

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По данным Vesti.kz, 16 июля в Актау пройдет турнир по смешанным единоборствам, а одним из организаторов будет промоушен, который принадлежит Нурмагомедову. Экс-чемпион UFC сообщил, что приедет на Каспий в видеооращении.
- Салам алейкум, Казахстан! Приветствую всех. Вновь мы возвращаемся к вам в гости. На этот раз на берег Каспия, где 16 июля мы проведем совместный турнир Eagle FC и Naiza FC. Увидимся скоро там. Будет много интересного. Пару титульных боев. Так что скоро увидимся. Желаю вам всем успеха, здоровья. Берегите себя, - сказал Хабиб Нурмагомедов.
- Салам алейкум, Казахстан! Приветствую всех. Вновь мы возвращаемся к вам в гости. На этот раз на берег Каспия, где 16 июля мы проведем совместный турнир Eagle FC и Naiza FC. Увидимся скоро там. Будет много интересного. Пару титульных боев. Так что скоро увидимся. Желаю вам всем успеха, здоровья. Берегите себя, - сказал Хабиб Нурмагомедов.