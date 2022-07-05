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ЛАДА.kz » Спорт

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 850

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов приедет в Актау

Российский спортсмен Хабиб Нурмагамедов примет участие в турнире по смешанным единоборствам, который состоится в Актау. Об этом в своем видеообращении сообщил сам бывший чемпион.

фото из открытых источников
По данным Vesti.kz, 16 июля в Актау пройдет турнир по смешанным единоборствам, а одним из организаторов будет промоушен, который принадлежит Нурмагомедову. Экс-чемпион UFC сообщил, что приедет на Каспий в видеооращении.



- Салам алейкум, Казахстан! Приветствую всех. Вновь мы возвращаемся к вам в гости. На этот раз на берег Каспия, где 16 июля мы проведем совместный турнир Eagle FC и Naiza FC. Увидимся скоро там. Будет много интересного. Пару титульных боев. Так что скоро увидимся. Желаю вам всем успеха, здоровья. Берегите себя, - сказал Хабиб Нурмагомедов.



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Комментарии ( 3 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:09
сказал же завершил карьеру. деньги кончились? )))
 
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babe (Посетители) Сегодня, 13:31
А где будет проходить турнир и как приобрести билет ?
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:07
Отличная новость!!!!
 
 

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