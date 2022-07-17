Главный бой турнира «Naiza 41 х Eagle 48»: Ермеков победил Хирамагомедова

Фото Жаркем Алдияра

Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков выиграл российского файтера Гамзата Хирамагомедова. Победа нашему соотечественнику досталась во втором раунде благодаря техническому нокауту.



Таким образом, победителем в поединке за временный титул полутяжёлого веса в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle FC стал Даурен Ермеков.



Ранее сообщалось, что актауский боец Мурад Абдурахманов проиграл техническим нокаутом.



Первый совместный турнир бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship проходил на набережной Актау.



