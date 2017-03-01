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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:29

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В Актау стартовал областной турнир по боксу памяти Талгата Калимова

Сегодня, 1 марта, в спортивном комплексе «Маяк» начались областные соревнования по боксу, посвященные памяти мастера спорта международного класса Талгата Калимова. В турнире принимают участие 100 спортсменов из всех районов области. Тренеры по боксу и друзья Талгата Калимова рассказали, каким он был спортсменом.

Зрители наблюдали за захватывающими боями молодых мастеров кожаной перчатки. Фото автора
В спортивном комплексе «Маяк» начался областной турнир по боксу среди юношей 2003-2004 годов рождения. За медали в течение четырех дней будут бороться 100 боксеров из Актау, Жанаозена и районов области. Бои проходят в 16-ти весовых категориях.

Рушания Елизарова, заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области:
- В Мангистау более 90 видов спортивных секций. Наибольшим спросом у населения пользуется бокс. Мангистауская область с успехом демонстрирует свои спортивные достижения как на республиканских, так и на международных аренах. Особую благодарность хочу выразить всем тренерам. Это педагоги, которые не только вкладывают свой труд, но и свою душу в каждого спортсмена.

Посмотреть поединки собралось много поклонников этого вида спорта, среди которых ветераны бокса, заслуженные тренеры РК Александр Драч и Ренальдо Мелкумов.

- Талгат был техничным боксером и настоящим бойцом. При Советском союзе было очень сложно пробиться в сборную команду страны. Нужна была многоэтапная подготовка и победы в различных турнирах. Естественно, наши боксеры пробивались и занимали первые места. У Талгата была своя техника ведения боя. Он многого добился в своей спортивной жизни. Турнир в его честь - это достойное мероприятие, - сказал Ренальдо Мелкумов.

Жарас Калимов, мастер спорта по боксу, брат Талгата Калимова:
- Талгат всю свою жизнь стремился к вершине, чтобы оставить после себя след. Он отличался от своих сверстников развитием и характером. Поражения он переносил болезненно, для него всегда стояла цель - победить. Благодаря турниру мы надеемся, что в Мангистау проявятся новые чемпионы.

Нуртай Нуркасов, друг Талгата Калимова:
- С Талгатом мы занимались в одной весовой категории. Несмотря на то, что мы с ним дружили, на турнирах встречались в финале на ринге. Я обычно проигрывал, он был сильнее. Талгат был талантливым человеком, он родился для бокса. Вне спорта Талгат был веселым и отзывчивым человеком, поддерживал слабых. Одним словом, он был настоящим мужчиной.

Для справки:

В Актау стартовал областной турнир по боксу памяти Талгата Калимова


Талгат Калимов родился в 1977 году в Актау. Боксом начал заниматься с девяти лет. Талгат Калимов - призер чемпионата мира среди молодежи (Турция, Стамбул, 1994 г.), чемпион спартакиады стран СНГ (Российская Федерация, Санкт-Петербург, 1995 г.), мастер спорта международного класса. На его счету 197 боев, из них 182 победы. В 2007 году Талгат Калимов трагически ушел из жизни.

Финальные бои начнутся 4 марта в 11:00. Вход бесплатный.



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В Актау начались областные соревнования по боксу


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