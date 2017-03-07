Анна Казюлина из Актау выиграла бронзовую медаль на кубке Европы по дзюдо

В Праге завершился открытый Кубок Европы по дзюдо среди женщин. В турнире приняли участие представители более 20 стран. Мангистаускую область в составе сборной Казахстана на соревнованиях представляла Анна Казюлина.Воспитанница школы дзюдо Мангистауской области Анна Казюлина, выступавшая в весовой категории до 57 килограммов, провела пять схваток. В борьбе за третье место одержала досрочную победу над своей соперницей из Казахстана и стала бронзовой медалисткой кубка Европы.Анна Казюлина - мастер спорта Республики Казахстан по дзюдо. Бронзовая призерка чемпионата Азии по дзюдо, чемпионка многих республиканских и международных соревнований. Член национального состава РК по дзюдо среди женщин. Второй год тренируется под руководством Адиля Бисенкулы (мастера спорта международного класса, тренера высшей категории по дзюдо).Спортсменка и тренер благодарят руководителя ШВСМ им. Ш. Болтекулы Мурата Бисенбаева и руководителя МОДЮСШ Кабыл Бисенкулы за финансовую поддержку.Сборную Казахстана представляли 16 спортсменок в семи весовых категориях. В копилке сборной две бронзовые медали.