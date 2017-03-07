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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:39

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Анна Казюлина из Актау выиграла бронзовую медаль на кубке Европы по дзюдо

Актауская спортсменка стала бронзовой призеркой на Кубке Европы по дзюдо среди женщин, который завершился в минувшие выходные в Праге (Чехия).

Фото предоставил Жамбыл Бисенкулов, методист спортивного зала «Шогы батыр».
В Праге завершился открытый Кубок Европы по дзюдо среди женщин. В турнире приняли участие представители более 20 стран. Мангистаускую область в составе сборной Казахстана на соревнованиях представляла Анна Казюлина.

Анна Казюлина из Актау выиграла бронзовую медаль на кубке Европы по дзюдо


Воспитанница школы дзюдо Мангистауской области Анна Казюлина, выступавшая в весовой категории до 57 килограммов, провела пять схваток. В борьбе за третье место одержала досрочную победу над своей соперницей из Казахстана и стала бронзовой медалисткой кубка Европы.

Анна Казюлина из Актау выиграла бронзовую медаль на кубке Европы по дзюдо


Анна Казюлина из Актау выиграла бронзовую медаль на кубке Европы по дзюдо


Для справки:
Анна Казюлина - мастер спорта Республики Казахстан по дзюдо. Бронзовая призерка чемпионата Азии по дзюдо, чемпионка многих республиканских и международных соревнований. Член национального состава РК по дзюдо среди женщин. Второй год тренируется под руководством Адиля Бисенкулы (мастера спорта международного класса, тренера высшей категории по дзюдо).

Спортсменка и тренер благодарят руководителя ШВСМ им. Ш. Болтекулы Мурата Бисенбаева и руководителя МОДЮСШ Кабыл Бисенкулы за финансовую поддержку.

Сборную Казахстана представляли 16 спортсменок в семи весовых категориях. В копилке сборной две бронзовые медали.


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