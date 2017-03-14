Юные футболисты из Актау примут участие в республиканском турнире Naurys Cup

Руководитель футбольного клуба «Актау» Евгений Басенко

Юные футболисты к турниру готовы

Турнир по футболу Naurys Cup среди детей пройдет с 20 по 24 марта в спортивном комплексе «Эверест» в Астане. Организаторами соревнований выступили общественное объединение «Казахстанская Лига любителей футбола» совместно с Центром футбольной подготовки ZhaStar FC. Участие в турнире примут спортсмены из всех регионов страны в возрастных категориях 2002-2011 годов рождения.Мангистаускую область представят четыре команды футбольного клуба «Актау». Это подростки 2004-2005 годов рождения, 2008-2009 годов рождения и два коллектива 2006-2007 годов, рассказал директор клуба.- В клубе занимаются ребята 2002-2010 годов рождения. У нас работают три тренера, все они имеют образование и лицензии UEFA. Подготовка у ребят проходит на достойном уровне, игроки имеют большой потенциал. Воспитанники нашего клуба принимают участие во многих соревнованиях, - говорит Евгений Басенко.Ребята занимаются в клубе три раза в неделю. По словам тренера, перед турниром от спортсменов требуют еще большей отдачи.- Участие в соревнованиях повышает уровень ответственности, ребята живут в спортивном режиме. Важна не только физическая, но и эмоциональная подготовка, умение справляться со стрессом, работать в команде. Все это вкладывают в спортсменов с юного возраста. Именно поэтому мы достойно представляем наш город и нашу область, а некоторых из наших игроков даже приглашают выступать за сборную Астаны, - подчеркивает тренер.Евгений Басенко добавил, что в столице юных футболистов ждет не только турнир, но и культурная экскурсионная программа. По мнению руководителя футбольного клуба, ребята должны жить не только спортом, но и развиваться всесторонне.