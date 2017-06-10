Сейчас на сайте
2739
объявлений
  • Сдам Склады, офисы за 1 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 7 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 12 000 000 тенге
  • Продам Атамекен, дом за 15 000 000 тенге
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 7 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 21 000 000 тенге
  • Продам Помещение коммерческое за 65 000 000 тенге
 

 
Суббота, 10 Июня
+30...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 315.18 KZT
  • €1 = 352.18 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:50

Просмотров: 0

Дзюдоист из Актау Сунгат Жубаткан стал обладателем кубка Европы в Австрии

На кубке Европы по дзюдо среди молодежи, прошедшем в австрийском городе Лейбниц, актауский спортсмен Сунгат Жубаткан завоевал золотую медаль в весовой категории 66 килограммов. Бауржан Нарбаев в весе 55 килограммов принес нашей команде «бронзу».

Сунгат Жубаткан - чемпион кубка Европы. Фото предоставлено М.Бисекеновым
В первом круге Сунгат провел четыре схватки. С явным преимуществом актауский атлет одержал победу над голландцем Ван дер Кольком и представителем Германии - Адамом Мишелем. В полуфинале Сунгат победил в схватке с голландцем Ван дер Верффом. Одолев в финале итальянского дзюдоиста Луиджи Брудетти, Сунгат Жубаткан завоевал «золото» кубка.

Дзюдоист из Актау Сунгат Жубаткан стал обладателем кубка Европы в Австрии


19-летний Сунгат Жубаткан – чемпион Азии 2012 и 2015 годов, чемпион Казахстана по дзюдо и самбо, серебряный призер чемпионата мира 2014 года, бронзовый призер кубка Европы 2014 года и серебряный призер 2016 года, бронзовый призер чемпионата Азии и чемпионата Европы 2016 года.
Обладатель премий «Жас тулпар -2015» и «Человек года-2015».

На кубке Европы в Австрии члены казахстанской сборной завоевали в общей сложности две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

В состязаниях участвовали более 500 спортсменов из 28 стран мира, в числе которых и юниоры из Казахстана, России, Азербайджана, Таджикистана.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика