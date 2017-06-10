Дзюдоист из Актау Сунгат Жубаткан стал обладателем кубка Европы в Австрии

В первом круге Сунгат провел четыре схватки. С явным преимуществом актауский атлет одержал победу над голландцем Ван дер Кольком и представителем Германии - Адамом Мишелем. В полуфинале Сунгат победил в схватке с голландцем Ван дер Верффом. Одолев в финале итальянского дзюдоиста Луиджи Брудетти, Сунгат Жубаткан завоевал «золото» кубка.19-летний Сунгат Жубаткан – чемпион Азии 2012 и 2015 годов, чемпион Казахстана по дзюдо и самбо, серебряный призер чемпионата мира 2014 года, бронзовый призер кубка Европы 2014 года и серебряный призер 2016 года, бронзовый призер чемпионата Азии и чемпионата Европы 2016 года.Обладатель премий «Жас тулпар -2015» и «Человек года-2015».На кубке Европы в Австрии члены казахстанской сборной завоевали в общей сложности две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.В состязаниях участвовали более 500 спортсменов из 28 стран мира, в числе которых и юниоры из Казахстана, России, Азербайджана, Таджикистана.