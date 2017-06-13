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ЛАДА.kz » Спорт

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 1089

Адильбеку Ниязымбетову вручили ключи от двухкомнатной квартиры

Квартиру в жилом комплексе Green Park боксер получил за серебряную медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Ключи спортсмену вручил Ералы Тугжанов.

Ералы Тугжанов и Адильбек Ниязымбетов. Фото автора
Обеспечить жильем олимпийских призеров, как отметил глава региона, поручил Нурсултан Назарбаев.

- Процедура приобретения жилья - непростая. Сегодня мы рады сообщить, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро стал обладателем двухкомнатной квартиры в комплексе Green Park, - сообщили в акимате Мангистауской области.

Адильбек Ниязымбетов выразил благодарность акиму области и отметил, что счастлив получить такой подарок.

Адильбеку Ниязымбетову вручили ключи от двухкомнатной квартиры


Управление спорта Мангистауской области презентовало коллекцию детской спортивной одежды Adoka, названной в честь Адильбека Ниязымбетова. В дизайне использовали мотивы казахских национальных орнаментов. Представить казахстанский бренд одежды планируют на EXPO-2017.

Адильбеку Ниязымбетову вручили ключи от двухкомнатной квартиры


На встрече участников Олимпиады в Рио местные власти вручили Адильбеку Ниязымбетову и тренеру Марату Джакиеву ключи от внедорожников Toyota. Боксеру Берику Абдрахманову подарили сертификат на пять миллионов тенге.


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Комментарии ( 5 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 18:32
Нормально так тянут за уши пацана и он им будет верен и станет одним из них вскоре.

КореннойОралман,
Тянут его бро,тянут.
 
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  • ДухLess
  • Тихо
 Лесник (Посетители) Сегодня, 18:01
Он платит за это своим здоровьем.
 
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  • ДухLess
 Sazan (Посетители) Сегодня, 17:58
Я считаю, что правильно.
Найдутся, конечно, те, кто скажут пусть дадут всем нуждающимся, и это тоже будет правильно. Но это из другой оперы.
Пусть он мешок и вечно второй, но для имиджа страны серебро олимпиады это тоже немало.
Молодец! Поздравляю! bravo
 
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GuF (Посетители) Сегодня, 17:56
Цитата: КореннойОралман
Адильбеку Ниязымбетову


http://www.sports.kz/news/v-aktau-vyideleno-32-milliona-tenge-na-priobretenie-kv
artiryi-niyazyimbetovu


http://www.aktau-business.com/2012/09/14/niyazymbetov.html
 
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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 17:42
 
 

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