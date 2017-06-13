Адильбеку Ниязымбетову вручили ключи от двухкомнатной квартиры

Ералы Тугжанов и Адильбек Ниязымбетов. Фото автора
Обеспечить жильем олимпийских призеров, как отметил глава региона, поручил Нурсултан Назарбаев.
- Процедура приобретения жилья - непростая. Сегодня мы рады сообщить, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро стал обладателем двухкомнатной квартиры в комплексе Green Park, - сообщили в акимате Мангистауской области.
Адильбек Ниязымбетов выразил благодарность акиму области и отметил, что счастлив получить такой подарок.
Управление спорта Мангистауской области презентовало коллекцию детской спортивной одежды Adoka, названной в честь Адильбека Ниязымбетова. В дизайне использовали мотивы казахских национальных орнаментов. Представить казахстанский бренд одежды планируют на EXPO-2017.
На встрече участников Олимпиады в Рио местные власти вручили Адильбеку Ниязымбетову и тренеру Марату Джакиеву ключи от внедорожников Toyota. Боксеру Берику Абдрахманову подарили сертификат на пять миллионов тенге.
- Процедура приобретения жилья - непростая. Сегодня мы рады сообщить, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро стал обладателем двухкомнатной квартиры в комплексе Green Park, - сообщили в акимате Мангистауской области.
Адильбек Ниязымбетов выразил благодарность акиму области и отметил, что счастлив получить такой подарок.
Управление спорта Мангистауской области презентовало коллекцию детской спортивной одежды Adoka, названной в честь Адильбека Ниязымбетова. В дизайне использовали мотивы казахских национальных орнаментов. Представить казахстанский бренд одежды планируют на EXPO-2017.
На встрече участников Олимпиады в Рио местные власти вручили Адильбеку Ниязымбетову и тренеру Марату Джакиеву ключи от внедорожников Toyota. Боксеру Берику Абдрахманову подарили сертификат на пять миллионов тенге.