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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:14

Просмотров: 636

Актауские спортсмены стали призерами Кубка Казахстана по бодибилдингу и фитнесу

Сборная Мангистауской области удостоилась шести медалей на Кубке Казахстана по бодибилдингу и фитнесу, который прошел 2 декабря в Алматы. О достижениях актауских культуристов рассказал тренер спортсменов Нурсултан Амантай.

Шолпан Байтилеуова, Нурбану Имангазиева, Нурсултан Амантай, Яна Рачинская и Дарья Олейник
Турнир собрал более 100 культуристов из Астаны, Алматы, Актобе, Атырау, Караганды, Тараза и Актау. Представлять город у моря отправились шестеро спортсменов.

Дарья Олейник стала золотым призером в категории «атлет-физик». Яна Рачинская в этой же категории удостоилась серебряной награды.

Актауские спортсмены стали призерами Кубка Казахстана по бодибилдингу и фитнесу

Яна Рачинская и Дарья Олейник


В категории «модель-физик» до 165 сантиметров Нурбану Имангазиева стала бронзовым призером. На третьем месте в этой же категории до 160 сантиметров расположилась Шолпан Байтилеуова.

Среди мужчин золотой награды по бодибилдингу удостоился Данияр Казбагаров, выступавший в весовой категории до 85 килограмм.

Актауские спортсмены стали призерами Кубка Казахстана по бодибилдингу и фитнесу

Золотой призер - Данияр Казбагаров


Мырза Тугузбаев завоевал «бронзу» в категории «атлет-физик» свыше 180 сантиметров.

Актауские спортсмены стали призерами Кубка Казахстана по бодибилдингу и фитнесу


- Все мои ожидания оправдались. Девочки молодцы, точно так же как и парни. Это новички. Они занимаются не так давно. Полгода назад я предложил им выступить на Кубке Казахстана, - поделился тренер.


Нурсултан считает, что не каждый, кто занимается фитнесом, сможет выйти и показать себя на сцене перед публикой.

- Тем более три месяца держать адскую «сушку». Это постоянное ограничение во всем, учитывая наш менталитет, когда постоянно приглашают в гости за обильный дастархан. Последние три месяца девочки жили на гречке, огурцах и курице. Понимаете, насколько им тяжело. Моим ученицам не по 18-20 лет. У всех есть мужья и дети. Я могу только гордиться ими. Одной из моих учениц 40 лет. Показать себя красиво в таком возрасте на Кубке Казахстана – это стоит большого уважения, - рассказал Нурсултан.


Актауские спортсмены стали призерами Кубка Казахстана по бодибилдингу и фитнесу

Нурсултан Амантай со своей женой Марал Апахаевой, которая была судьей на этом турнире


На данный момент, как подчеркнул сам Нурсултан, его назначили президентом федерации Мангистауской области по бодибилдингу и фитнесу. Он возглавляет сборную Мангистауской области от лица Республиканской федерации по бодибилдингу и фитнесу. В дальнейших планах у тренера провести чемпионат Казахстана в Актау.

Фото предоставил Нурсултан Амантай


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Комментарии ( 4 )

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RED SUN (Посетители) Сегодня, 21:30
Конечно дуристика, но главное что б людям самим нравилось, тем более если это приносит деньги.
 
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Kirilka (Посетители) Сегодня, 21:12
Поздравляю замечательную маму троих детей- Шолпан!!! Браво!!!!
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 21:11
Valderrama,
В этом спорте вообще все на сомнения)))начинаяс фармы. И сушки )) про которую говорит тренер. Не которые девочки не из той нации которые каждый дееь тои устраивают и стобы так кушать))

Вообще это тяжелый труд. Очень. Но без фармы не будет таких тел. Чтобы ты не делал. Особенно у девушек.
 
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  • valesa
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 20:58
Жена тренера - судья на турнире... меня терзают смутные сомненья...
 
 

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