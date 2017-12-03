Актауские спортсмены стали призерами Кубка Казахстана по бодибилдингу и фитнесу

Яна Рачинская и Дарья Олейник

Золотой призер - Данияр Казбагаров

- Все мои ожидания оправдались. Девочки молодцы, точно так же как и парни. Это новички. Они занимаются не так давно. Полгода назад я предложил им выступить на Кубке Казахстана, - поделился тренер.

- Тем более три месяца держать адскую «сушку». Это постоянное ограничение во всем, учитывая наш менталитет, когда постоянно приглашают в гости за обильный дастархан. Последние три месяца девочки жили на гречке, огурцах и курице. Понимаете, насколько им тяжело. Моим ученицам не по 18-20 лет. У всех есть мужья и дети. Я могу только гордиться ими. Одной из моих учениц 40 лет. Показать себя красиво в таком возрасте на Кубке Казахстана – это стоит большого уважения, - рассказал Нурсултан.

Нурсултан Амантай со своей женой Марал Апахаевой, которая была судьей на этом турнире

Турнир собрал более 100 культуристов из Астаны, Алматы, Актобе, Атырау, Караганды, Тараза и Актау. Представлять город у моря отправились шестеро спортсменов.Дарья Олейник стала золотым призером в категории «атлет-физик». Яна Рачинская в этой же категории удостоилась серебряной награды.В категории «модель-физик» до 165 сантиметров Нурбану Имангазиева стала бронзовым призером. На третьем месте в этой же категории до 160 сантиметров расположилась Шолпан Байтилеуова.Среди мужчин золотой награды по бодибилдингу удостоился Данияр Казбагаров, выступавший в весовой категории до 85 килограмм.Мырза Тугузбаев завоевал «бронзу» в категории «атлет-физик» свыше 180 сантиметров.Нурсултан считает, что не каждый, кто занимается фитнесом, сможет выйти и показать себя на сцене перед публикой.На данный момент, как подчеркнул сам Нурсултан, его назначили президентом федерации Мангистауской области по бодибилдингу и фитнесу. Он возглавляет сборную Мангистауской области от лица Республиканской федерации по бодибилдингу и фитнесу. В дальнейших планах у тренера провести чемпионат Казахстана в Актау.