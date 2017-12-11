В Актау подвели итоги республиканского турнира по вольной борьбе

Среди девушек победителями стали Елена Елисеева в категории 34 кг, Марал Танирбергенова в весе 38 кг и Асема Кайбуллаева, выступавшая в весовой категории 42 кг.
Организатором соревнований выступил культурный центр «Дагестан».
- Турнир обретает популярность с каждым годом. Если на предыдущих состязаниях число участников составляло от 120 до 150 человек, то сейчас цифра достигла 476. Хотелось бы поблагодарить руководителя ДЮСШ по борьбе Магомеда Куруглиева, спонсоров и общественное объединение «Қоғамдық келісім», - сказал Юсуф Шахшаев, председатель центра «Дагестан».