В Актау подвели итоги республиканского турнира по вольной борьбе

Борьба за "золото". Фото предоставлено организаторами

Чемпионами турнира стали Нуржан Досаев в весовой категории 29 кг, Жанкожа Абилтаев в категории 35 кг, Камлил Куруглиев в весе 58 кг, Рустам Гюлбалаев в категории 76 кг, Майс Алиев, выступавший в весе 42 кг, Расул Гумбатов, весовая категория 76 кг, Алтынбек Косаев в весе 54 кг и жанаозенец Диас Сайынов в категории 42 кг.



Среди девушек победителями стали Елена Елисеева в категории 34 кг, Марал Танирбергенова в весе 38 кг и Асема Кайбуллаева, выступавшая в весовой категории 42 кг.



Организатором соревнований выступил культурный центр «Дагестан».



- Турнир обретает популярность с каждым годом. Если на предыдущих состязаниях число участников составляло от 120 до 150 человек, то сейчас цифра достигла 476. Хотелось бы поблагодарить руководителя ДЮСШ по борьбе Магомеда Куруглиева, спонсоров и общественное объединение «Қоғамдық келісім», - сказал Юсуф Шахшаев, председатель центра «Дагестан».