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В Казахстане вскрыли крупную преступную схему. В ней замешаны ЦОНы, медики и "помогайки"

Просмотров:305 Опубликовано: Сегодня, 16:36
В Казахстане вскрыли крупную преступную схему. В ней замешаны ЦОНы, медики и "помогайки"
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Прокуратурой Карагандинской области совместно с департаментом Комитета национальной безопасности пресечена деятельность преступной группы, передает Tengrinews.kz.

По данным прокуратуры, в преступную схему входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и так называемые "помогайки".

"За денежные вознаграждения незаконно выдали иностранцам более 700 разрешений на временное проживание. Законодательством предусмотрено, что при подаче заявления на получения разрешения на временное проживание требуется личное присутствие и согласие владельца жилья, но фактический регистрация иностранцев производилась в обход всех требований закона", - говорится в сообщении.


Также незаконно выпущены две электронно-цифровые подписи, они использовались для подачи более 30 уведомлений о регистрации прибытия иностранных граждан в информационной системе eQonaq. Сообщается, что все это производилось без ведома владельцев электронно-цифровой подписи.

"Стоит отметить, что незаконные схемы по регистрации иностранцев создают риски и предпосылки для проникновения на территорию страны деструктивных лиц. По данному факту начато досудебное расследование", - добавили в прокуратуре.




Источник: tengrinews.kz
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