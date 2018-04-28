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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 06:21

Просмотров: 150

Нурсат Отесинов из Жанаозена завоевал «золото» на чемпионате Казахстана по плаванию

Золотую медаль спортсмену принес заплыв на дистанции 200 метров на спине. Об этом сообщил тренер Сапар Бурамбаев.

Нурсат Отесинов, Сапар Бурамбаев и Дмитрий Баландин. Фото предоставлено тренером
В первый день соревнований Нурсат Отесинов пришел первым на дистанции 200 метров на спине. Во второй соревновательный день спортсмен завоевал серебряную медаль в заплыве на дистанции 100 метров на спине.

В соревнованиях приняли участие и титулованные спортсмены: Дмитрий Баландин, чемпион XXXI Олимпийских игр, чемпионы Азиатских игр Адиль Каскабай и Адилбек Мусин.

- Присутствие именитых пловцов не помешало нашему спортсмену завоевать «золото» на своей дистанции. Я возлагаю большие надежды на моего воспитанника. В начале мая Нурсат будет выступать на международных соревнованиях в Бресте, где будут разыгрываться лицензии на участие в юношеской Олимпиаде, - рассказал Сапар Бурамбаев.

Нурсат Отесинов - трехкратный чемпион Казахстана среди юношей. Спортсмен занимается плаванием восемь лет в Жанаозенской детско-юношеской спортивной школе №2.

Открытый чемпионат Казахстана по плаванию прошел с 24 по 27 апреля в Актобе.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 07:14
Nursat, jaraisyń. Altyn juldeli bolganyń, bukil Ozenniń maqtanyshy. Yeńbegiń one bersin!
 
 

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