Нурсат Отесинов из Жанаозена завоевал «золото» на чемпионате Казахстана по плаванию

Нурсат Отесинов, Сапар Бурамбаев и Дмитрий Баландин. Фото предоставлено тренером

В первый день соревнований Нурсат Отесинов пришел первым на дистанции 200 метров на спине. Во второй соревновательный день спортсмен завоевал серебряную медаль в заплыве на дистанции 100 метров на спине.



В соревнованиях приняли участие и титулованные спортсмены: Дмитрий Баландин, чемпион XXXI Олимпийских игр, чемпионы Азиатских игр Адиль Каскабай и Адилбек Мусин.



- Присутствие именитых пловцов не помешало нашему спортсмену завоевать «золото» на своей дистанции. Я возлагаю большие надежды на моего воспитанника. В начале мая Нурсат будет выступать на международных соревнованиях в Бресте, где будут разыгрываться лицензии на участие в юношеской Олимпиаде, - рассказал Сапар Бурамбаев.



Нурсат Отесинов - трехкратный чемпион Казахстана среди юношей. Спортсмен занимается плаванием восемь лет в Жанаозенской детско-юношеской спортивной школе №2.



Открытый чемпионат Казахстана по плаванию прошел с 24 по 27 апреля в Актобе.