Экипаж из Актау примет участие в этапе Кубке мира по ралли-рейдам RALLY KAZAKHSTAN-2018

- Гонка этого года будет интересна тем, что организаторы полностью переписали маршруты. В числе участников много новых экипажей. В этом году к нам приедет «звездный состав» - чемпионы Дакара и мира Нассер Аль-Аттия и Люк Альфан. Приезжает легендарная команда «КАМАЗ-мастер», три экипажа из России, а также гонщики из Польши, Германии, Саудовской Аравии, Катара. Эта гонка будет еще более масштабной, интересной и «жаркой» - представлено много сильных команд, - рассказал Кирилл Черненков.

- В этом году мы хорошо подготовились, учли все ошибки прошлого года по подготовке экипажа и техники. Ралли-рейд - очень сложная автомобильная дисциплина, в которой много нюансов, над которыми надо постоянно работать, чтобы улучшать свои показатели и совершенствоваться. Постараемся взять хороший средний темп в первую половину гонки, будем ехать быстро, но аккуратно, - рассказали спортсмены.

- В нашей гонке будут участвовать пять экипажей и у нас будет достаточно серьезная конкуренция, потому что все они профессионалы: Марат Абыкаев — президент федерации автомотоспорта Республики Казахстан; Адель Абдулла — чемпион мира 2016 года; Ахмед Абдулла Альшегави из Саудовской Аравии, который сейчас бьется с Аделем Абдуллой за первое место в чемпионате мира. Поэтому у нас в этом году сильные соперники, но нам от этого интереснее. Мы едем на родной земле, а дома, как говорится, и стены помогают. Мы чувствуем поддержку друзей, знакомых, горожан, поэтому постараемся показать максимально хороший результат, - рассказал Кирилл Черненков.

- Мы стартуем из Актау в понедельник, 28 мая, и идем в Кендерли через Сенек. Самый длинный этап пролегает в сторону Бозжира на Тузбаир, после чего мы возвращаемся через Жетыбай в Актау, и здесь пройдут еще два этапа. В пятницу и субботу, 1 и 2 июня, этапы будут стартовать в Актау. Самый зрелищный - заключительный этап - стартует в 37 километрах от Актау до Баутино. Поэтому для всех, кто захочет поприсутствовать и поболеть за нашу команду, это будет отличная возможность, поскольку гонка пройдет недалеко от города, - рассказал Кирилл Черненков.

- Наша цель - сделать все максимально без ошибок, эффективно, ровно пройти дистанцию. Наш девиз: «Делай то, что должен, и будь что будет». В этом году мы, в первую очередь, боремся сами с собой, улучшая прошлогодние показатели, чтобы расти дальше, - говорят спортсмены.

- В прошлом году самая главная наша проблема была по технической части. Для нас машина была относительно новой. В этом году мы лучше изучили машину, поэтому мы чувствуем в себе потенциал и будем биться за честь города, - отметил Кирилл Черненков.

Назад Вперед



































































