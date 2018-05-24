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ЛАДА.kz » Спорт

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:20

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Экипаж из Актау примет участие в этапе Кубке мира по ралли-рейдам RALLY KAZAKHSTAN-2018

Кириллу Черненкову и Алексею Мун предстоит состязание с известными гонщиками. Набранные командой очки пойдут в зачет чемпионата мира.

Экипаж из Актау: Алексей Мун и Кирилл Черненков
Этап чемпионата мира во второй раз пройдет в Мангистауской области. В этом году ожидается еще большее количество участников, в числе которых будут известные мировые гонщики.

Экипаж из Актау примет участие в этапе Кубке мира по ралли-рейдам RALLY KAZAKHSTAN-2018


- Гонка этого года будет интересна тем, что организаторы полностью переписали маршруты. В числе участников много новых экипажей. В этом году к нам приедет «звездный состав» - чемпионы Дакара и мира Нассер Аль-Аттия и Люк Альфан. Приезжает легендарная команда «КАМАЗ-мастер», три экипажа из России, а также гонщики из Польши, Германии, Саудовской Аравии, Катара. Эта гонка будет еще более масштабной, интересной и «жаркой» - представлено много сильных команд, - рассказал Кирилл Черненков.


Актау представит один экипаж в классе Т2 (серийные машины). Состязаться Кирилл Черненков и Алексей Мун будут на автомашине Nissan Patrol.

Экипаж из Актау примет участие в этапе Кубке мира по ралли-рейдам RALLY KAZAKHSTAN-2018


- В этом году мы хорошо подготовились, учли все ошибки прошлого года по подготовке экипажа и техники. Ралли-рейд - очень сложная автомобильная дисциплина, в которой много нюансов, над которыми надо постоянно работать, чтобы улучшать свои показатели и совершенствоваться. Постараемся взять хороший средний темп в первую половину гонки, будем ехать быстро, но аккуратно, - рассказали спортсмены.


В классе Т2 экипаж из Актау встретится с сильными соперниками. Но это, по словам спортсменов, дает им дополнительный стимул.

Экипаж из Актау примет участие в этапе Кубке мира по ралли-рейдам RALLY KAZAKHSTAN-2018


- В нашей гонке будут участвовать пять экипажей и у нас будет достаточно серьезная конкуренция, потому что все они профессионалы: Марат Абыкаев — президент федерации автомотоспорта Республики Казахстан; Адель Абдулла — чемпион мира 2016 года; Ахмед Абдулла Альшегави из Саудовской Аравии, который сейчас бьется с Аделем Абдуллой за первое место в чемпионате мира. Поэтому у нас в этом году сильные соперники, но нам от этого интереснее. Мы едем на родной земле, а дома, как говорится, и стены помогают. Мы чувствуем поддержку друзей, знакомых, горожан, поэтому постараемся показать максимально хороший результат, - рассказал Кирилл Черненков.


Чемпионат мира по ралли-рейдам - многоэтапная гоночная серия, которая ежегодно проводится в разных странах, от Объединённых Арабских Эмиратов, Катара и Марокко на юге, до гонки в России - единственной в мире снежно-ледовой бахи. В 2017 году федерация автомотоспорта Республики Казахстан впервые добилась права проведения этапа чемпионата мира по ралли-рейдам Международной Автомобильной Федерации FIA в Мангистауской области.

Экипаж из Актау примет участие в этапе Кубке мира по ралли-рейдам RALLY KAZAKHSTAN-2018


- Мы стартуем из Актау в понедельник, 28 мая, и идем в Кендерли через Сенек. Самый длинный этап пролегает в сторону Бозжира на Тузбаир, после чего мы возвращаемся через Жетыбай в Актау, и здесь пройдут еще два этапа. В пятницу и субботу, 1 и 2 июня, этапы будут стартовать в Актау. Самый зрелищный - заключительный этап - стартует в 37 километрах от Актау до Баутино. Поэтому для всех, кто захочет поприсутствовать и поболеть за нашу команду, это будет отличная возможность, поскольку гонка пройдет недалеко от города, - рассказал Кирилл Черненков.


Экипаж из Актау примет участие в этапе Кубке мира по ралли-рейдам RALLY KAZAKHSTAN-2018


- Наша цель - сделать все максимально без ошибок, эффективно, ровно пройти дистанцию. Наш девиз: «Делай то, что должен, и будь что будет». В этом году мы, в первую очередь, боремся сами с собой, улучшая прошлогодние показатели, чтобы расти дальше, - говорят спортсмены.


Готовился актауский экипаж к этапу кубка мира с сентября прошлого года. Спортсмены говорят, что для достижения результата в гонках, как и любом другом виде спорта, работа должна вестись постоянно.

Экипаж из Актау примет участие в этапе Кубке мира по ралли-рейдам RALLY KAZAKHSTAN-2018


- В прошлом году самая главная наша проблема была по технической части. Для нас машина была относительно новой. В этом году мы лучше изучили машину, поэтому мы чувствуем в себе потенциал и будем биться за честь города, - отметил Кирилл Черненков.


Открытие этапа чемпионата мира по ралли-рейдам пройдет 27 мая в 19:30 на набережной в 15 микрорайоне. Поприветствовать спортсменов могут все желающие.

Экипаж из Актау примет участие в этапе Кубке мира по ралли-рейдам RALLY KAZAKHSTAN-2018


Следить за новостями актауской команды можно на странице в Instagram.



Фото креативной студии Fresh Veiw


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Экипаж из Актау примет участие в этапе кубка мира по ралли рейдам «RALLY KAZAKHSTAN 2018»


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