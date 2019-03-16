«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 16 Марта
+9...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.51 KZT
  • €1 = 428.47 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:13

Просмотров: 0

Боксеры из Мангистау отправились на сборы в США

Саматали и Санатали Толтаевы, Бекзат Нурдаулетов и Айболды Дауренулы в составе национальной сборной отправились в Окснард, Калифорния для проведения совместных сборов с профессиональными боксерами. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской федерации бокса.

Фото предоставлено пресс-службой Мангистауской федерации бокса
Спортсмены будут заниматься с профессиональными боксерами из США под руководством старшего тренера национальной сборной Казахстана Марата Джакиева.

В Окснарде расположена известная база, где тренируются такие боксеры-профессионалы как Майки Гарсия, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик. Кроме того, на этой базе тренируются и казахстанские боксеры - Мейирим Нурсултанов, Мадияр Ашкеев.

Боксеры из Мангистау отправились на сборы в США

Боксеры из Мангистау отправились на сборы в США

Боксеры из Мангистау отправились на сборы в США

Боксеры из Мангистау отправились на сборы в США

Боксеры из Мангистау отправились на сборы в США


- Сейчас боксеры-профессионалы допускаются к участию в олимпийских играх. Мы хотели посмотреть их систему подготовки, вместе потренироваться. Спарринги и тренировки с сильными боксерами-профессионалами всегда принесут пользу и в техническом, и в физическом плане – мы хотели бы ознакомиться не только с их специальными тренировками, но и посмотреть, как они выполняют общую физическую подготовку. К тому же, это полезно не только для боксеров, но и для тренеров. Первыми отправились Марат Джакиев и его ученики, а остальные боксеры готовятся к чемпионату Азии. Из тех ребят, кто отправился в США, только Санатали Толтаев отправится на чемпионат Азии, а остальные являются вторыми номерами сборной. Мы сейчас присмотримся, насколько такие сборы с профессионалами окажутся приемлемыми, и получится ли провести хорошие спарринги именно с топовыми боксерами, - сказал главный тренер национальной сборной Галымбек Кенжебаев.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика