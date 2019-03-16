Боксеры из Мангистау отправились на сборы в США

Спортсмены будут заниматься с профессиональными боксерами из США под руководством старшего тренера национальной сборной Казахстана Марата Джакиева.В Окснарде расположена известная база, где тренируются такие боксеры-профессионалы как Майки Гарсия, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик. Кроме того, на этой базе тренируются и казахстанские боксеры - Мейирим Нурсултанов, Мадияр Ашкеев.- Сейчас боксеры-профессионалы допускаются к участию в олимпийских играх. Мы хотели посмотреть их систему подготовки, вместе потренироваться. Спарринги и тренировки с сильными боксерами-профессионалами всегда принесут пользу и в техническом, и в физическом плане – мы хотели бы ознакомиться не только с их специальными тренировками, но и посмотреть, как они выполняют общую физическую подготовку. К тому же, это полезно не только для боксеров, но и для тренеров. Первыми отправились Марат Джакиев и его ученики, а остальные боксеры готовятся к чемпионату Азии. Из тех ребят, кто отправился в США, только Санатали Толтаев отправится на чемпионат Азии, а остальные являются вторыми номерами сборной. Мы сейчас присмотримся, насколько такие сборы с профессионалами окажутся приемлемыми, и получится ли провести хорошие спарринги именно с топовыми боксерами, - сказал главный тренер национальной сборной Галымбек Кенжебаев.