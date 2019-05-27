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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:46

Просмотров: 673

Спортсмен из Актау второй раз стал абсолютным чемпионом мира по жиму лежа

Аскар Шоханов стал двукратным абсолютным чемпионом мира по жиму лежа. Об этом сообщил Куат Сарбалаев, тренер спортсмена.

Скриншот видеоматериала с канала International Powerlifting Federation (IPF) в Youtube
Чемпионат мира по жиму классическому и экипировочному проходил в Токио (Япония) с 18 по 25 мая.

В чемпионате принимали участие 1000 спортсменов из 45 стран.

Спортсмен из Актау, по итогам состязаний, стал двукратным абсолютным чемпионом мира по жиму лежа.

Спортсмен из Актау второй раз стал абсолютным чемпионом мира по жиму лежа


Аскар Шоханов, в весовой категории 81 килограмм, поднял вес в 315 килограмм, чем и обеспечил себе «золото» чемпионата.

Спортсмен из Актау второй раз стал абсолютным чемпионом мира по жиму лежа


- Аскар занимается уже 15 лет. Многократный чемпион Республики Казахстан и Азии. Три раза был призером мира. В прошлом году на чемпионате мира он установил мировой рекорд, подняв 311 килограмм. В этом году он обновил рекорд, став абсолютным чемпионом мира. Он – настоящий пример для подражания, во время подготовки к соревнованиям Аскар держал пост, - отметил Куат Сарбалаев.


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