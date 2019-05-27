Спортсмен из Актау второй раз стал абсолютным чемпионом мира по жиму лежа

Чемпионат мира по жиму классическому и экипировочному проходил в Токио (Япония) с 18 по 25 мая.В чемпионате принимали участие 1000 спортсменов из 45 стран.Спортсмен из Актау, по итогам состязаний, стал двукратным абсолютным чемпионом мира по жиму лежа.Аскар Шоханов, в весовой категории 81 килограмм, поднял вес в 315 килограмм, чем и обеспечил себе «золото» чемпионата.- Аскар занимается уже 15 лет. Многократный чемпион Республики Казахстан и Азии. Три раза был призером мира. В прошлом году на чемпионате мира он установил мировой рекорд, подняв 311 килограмм. В этом году он обновил рекорд, став абсолютным чемпионом мира. Он – настоящий пример для подражания, во время подготовки к соревнованиям Аскар держал пост, - отметил Куат Сарбалаев.