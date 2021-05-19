Фанаты «Каспия» скандировали у отеля команды-соперника: Шахтёр, ты кто такой? Давай, до свидания!

Кадр видео
Видео с футбольными фанатами снял вечером 18 мая пользователь сайта Lada.kz.
На видео фанаты «Каспия» скандируют кричалки в поддержку местного «Каспия».
Напомним, матч XII тура казахстанской Премьер-лиги между командами «Каспий» и «Шахтёр» пройдёт сегодня, 19 мая, в 17:00 на стадионе «Жас Канат».
Онлайн-трансляция матча «Каспий» – «Шахтер» начнётся в 16:55 в прямом эфире на портале sports.ru.
На видео фанаты «Каспия» скандируют кричалки в поддержку местного «Каспия».
Напомним, матч XII тура казахстанской Премьер-лиги между командами «Каспий» и «Шахтёр» пройдёт сегодня, 19 мая, в 17:00 на стадионе «Жас Канат».
Онлайн-трансляция матча «Каспий» – «Шахтер» начнётся в 16:55 в прямом эфире на портале sports.ru.
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