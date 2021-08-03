В Актау пройдет республиканский турнир по подводной охоте

Иллюстративное фото

В Актау 7 августа состоится республиканский турнир по подводной охоте.



Турнир пройдет на побережье 5А микрорайона Актау (спуск у памятника Тарасу Шевченко). Сбор участников в 08:00. В 9:00 жеребьевка и проверка снаряжения, и инструктаж по технике безопасности. Церемония открытия пройдет с 10:00. Церемония награждения состоится в этот же день в 16:00.



Вопросы можно задать по телефону: 8 777 311 1177.