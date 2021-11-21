Абсолютным чемпионом турнира в ОАЭ стал теннисист из Актау

Воспитанник теннисного центра Актау 15-летний Даниал Рахматуллаев успешно выступил на международном турнире «6TH WEST ASIA FUJAIRAH CUP» в Фуджейре.В финале одиночного разряда Даниал встретился с восьмой ракеткой соревнований - российским теннисистом Макаром Елесиным. Наш спортсмен обыграл его в двухсетовом матче со счётом 6:3 и 6:4.В парной дисциплине дуэт Даниалу составил Тимофей Дерепаско из России. В трёхсетовом матче они одолели сильную пару из Чехии Патрика Оплустила и Филипе Полачу. Результат распределился следующим образом: 6:1, 3:6 и 15:13.Даниал родился в Грузии, теннисом занимается с пяти лет. Уже как три года тренируется в Актау под руководством Берекета Жанибекова.На данный момент он занимает 755 место в юниорском рейтинге ITF.