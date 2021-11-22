Мангистауские спортсмены завоевали призовые места на чемпионате мира по кекушинкай карате учётам

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Чемпионат мира среди юниоров, мужчин и женщин проходил в Польше 19 и 20 ноября. Сборную Казахстана представляли 27 спортсменов из Нур-Султана, Тараза, Атырау и Мангистауской области (Актау, Жанаозен и Курык).В чемпионате мира приняли участие 32 страны, которые были представлены 684 участниками.- Чемпионат прошел на высоком техническом уровне. Бои были очень сложные, большое сопротивление со стороны многих стран. Сильные команды были из нескольких стран Европы, Ирана, Украины и России, - рассказали в федерации.По итогам Чемпионата мира сборная Казахстана завоевала 8 медалей, в том числе три первых места, два вторых и три третьих места.Первые места завоевали: Аян Маратов из Актау, который выступал в весовой категории свыше 75 кг. и возрастной группе - 14-15 лет, Аманкан Кыдыржан из Жанаозена, выступавший в весовой категории 60 кг. и возрастной группе - 16-17 лет и Антон Зиморев из Нур-Султана, который соревновался в весовой категории 75 кг и в возрастной группе - 18-21 год.Второе место Казахстану принесли Аружан Аишиова из Актау, выступавшая в весовой категории свыше 65кг и возрастной группе - 16-17 лет и Султан Саумбаев также из Актау, который выступал в весовой категории 65 кг и возрастной группе - 14-15 лет.Третье место на чемпионате взяли также два мангистауских спортсмена: Гульназ Изтанатова, выступившая в весовой категории 60 кг. и возрастной группе 14-15 лет, а также Берекет Нурбаев, выступавший в весовой категории до 75 кг и возрастной группе "мужчины". Еще одно третье место команде страны принес спортсмен из Атырау.- Выражем слова благодарности областному управлению спорта за помощь в поездке на Чемпионат мира, а также школе высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта г.Актау, - отметили в федерации.