Сотрудники компании в Жанаозене не могут восстановиться на рабочие места

- Наша организация на грани банкротства и поэтому мы были вынуждены записать видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву, - обратились работники ТОО «Sa Eco».

Рабочие предприятия сообщают, что в связи с карантинным режимом ТОО «Sa Eco» приостановило работу.Теперь же сотрудники компании не могут восстановиться на свои рабочие места.По информации из открытых источников, ТОО «Sa Eco» зарегистрировано в 2015 году в Жанаозене. Основным видом деятельности является рекультивация и прочие экологические услуги.