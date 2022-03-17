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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:11

Просмотров: 1433

Сотрудники компании в Жанаозене не могут восстановиться на рабочие места

Работники ТОО «Sa Eco» записали видеообращение к Президенту страны.

Кадр видео
Рабочие предприятия сообщают, что в связи с карантинным режимом ТОО «Sa Eco» приостановило работу.

Теперь же сотрудники компании не могут восстановиться на свои рабочие места.

- Наша организация на грани банкротства и поэтому мы были вынуждены записать видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву, - обратились работники ТОО «Sa Eco».


По информации из открытых источников, ТОО «Sa Eco» зарегистрировано в 2015 году в Жанаозене. Основным видом деятельности является рекультивация и прочие экологические услуги.




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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:26
Похоже сейчас всем не до экологии.
А даром ТОО не может работать даже за прекрасные идеи.
 
 

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