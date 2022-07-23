Назначен новый заместитель акима Мунайлинского района

Нурхан Мустафаев родился 16 января 1982 года. Имеет высшее образование.В 2003-2004 годах работал методистом юридической кафедры филиала Международного Туркестанского гуманитарного института «Руханият».С 2004 по 2005 годы преподавал в Казахском профессиональном колледже.С 2006 по 2009 годы был судебным исполнителем Актауского территориального участка администратора Мангистауских областных судов.С 2010 по 2012 годы являлся главным специалистом отдела внутренней политики Мунайлинского района.С 2012 по 2013 годы занимал должность заместителя акима Кызылтобинского сельского округа Мунайлинского района.С 2013 по 2016 годы был акимом Кызылтобинского сельского округа Мунайлинского района.С 2016 по 2018 годы - руководитель Жанаозенского городского отдела ЖКХ.С 2019 по 2020 годы - руководитель Департамента внутреннего государственного аудита, отдела камерального контроля по Мангистауской области.С 2020 года по настоящее время являлся акимом сельского округа Атамекен Мунайлинского района.