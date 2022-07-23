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ЛАДА.kz » Власть

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:55

Просмотров: 2012

Назначен новый заместитель акима Мунайлинского района

Должность заместителя акима Мунайлинского района занял Нурхан Мустафаев, передаёт пресс-служба местного акимата.

Фото предоставили в городском акимате
Нурхан Мустафаев родился 16 января 1982 года. Имеет высшее образование.

В 2003-2004 годах работал методистом юридической кафедры филиала Международного Туркестанского гуманитарного института «Руханият».

С 2004 по 2005 годы преподавал в Казахском профессиональном колледже.

С 2006 по 2009 годы был судебным исполнителем Актауского территориального участка администратора Мангистауских областных судов.

С 2010 по 2012 годы являлся главным специалистом отдела внутренней политики Мунайлинского района.

С 2012 по 2013 годы занимал должность заместителя акима Кызылтобинского сельского округа Мунайлинского района.

С 2013 по 2016 годы был акимом Кызылтобинского сельского округа Мунайлинского района.

С 2016 по 2018 годы - руководитель Жанаозенского городского отдела ЖКХ.

С 2019 по 2020 годы - руководитель Департамента внутреннего государственного аудита, отдела камерального контроля по Мангистауской области.

С 2020 года по настоящее время являлся акимом сельского округа Атамекен Мунайлинского района.

Назначен новый заместитель акима Мунайлинского района



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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
 -гость- (Посетители) Вчера, 18:13
За какие заслуги повешение?в Атамекен нечего не сделал. Воды как не было так и нет. angry
 
 

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