Назначен новый заместитель акима Мунайлинского района

Фото предоставили в городском акимате
Нурхан Мустафаев родился 16 января 1982 года. Имеет высшее образование.
В 2003-2004 годах работал методистом юридической кафедры филиала Международного Туркестанского гуманитарного института «Руханият».
С 2004 по 2005 годы преподавал в Казахском профессиональном колледже.
С 2006 по 2009 годы был судебным исполнителем Актауского территориального участка администратора Мангистауских областных судов.
С 2010 по 2012 годы являлся главным специалистом отдела внутренней политики Мунайлинского района.
С 2012 по 2013 годы занимал должность заместителя акима Кызылтобинского сельского округа Мунайлинского района.
С 2013 по 2016 годы был акимом Кызылтобинского сельского округа Мунайлинского района.
С 2016 по 2018 годы - руководитель Жанаозенского городского отдела ЖКХ.
С 2019 по 2020 годы - руководитель Департамента внутреннего государственного аудита, отдела камерального контроля по Мангистауской области.
С 2020 года по настоящее время являлся акимом сельского округа Атамекен Мунайлинского района.
В 2003-2004 годах работал методистом юридической кафедры филиала Международного Туркестанского гуманитарного института «Руханият».
С 2004 по 2005 годы преподавал в Казахском профессиональном колледже.
С 2006 по 2009 годы был судебным исполнителем Актауского территориального участка администратора Мангистауских областных судов.
С 2010 по 2012 годы являлся главным специалистом отдела внутренней политики Мунайлинского района.
С 2012 по 2013 годы занимал должность заместителя акима Кызылтобинского сельского округа Мунайлинского района.
С 2013 по 2016 годы был акимом Кызылтобинского сельского округа Мунайлинского района.
С 2016 по 2018 годы - руководитель Жанаозенского городского отдела ЖКХ.
С 2019 по 2020 годы - руководитель Департамента внутреннего государственного аудита, отдела камерального контроля по Мангистауской области.
С 2020 года по настоящее время являлся акимом сельского округа Атамекен Мунайлинского района.