Поручение по водоснабжению Мангистауской области дал премьер-министр

С сайта премьер-министра
Премьер-министр, в частности, отметил важность продолжения работы по недопущению нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания.
По итогам совещания глава правительства дал ещё ряд поручений:
- ускорить подготовку технической документации на реализацию проекта водоснабжения Атырауской и Мангистауской областей из подземного месторождения пресной воды Кокжиде;
- ускорить корректировку проекта реконструкции канализационных сетей на правобережье Атырау;
- ускорить работу по реконструкции автодороги Атырау – граница России;
- проработать вопрос обеспечения дорожных работ в регионе необходимым количеством битума и других материалов;
- активизировать работу по охвату детей дошкольным воспитанием, сокращению трехсменного обучения и вводу новых ученических мест;
- рассмотреть вопрос создания нового онкологического диспансера в Атырау и проработать вопрос проведения капитального ремонта и дооснащения Атырауского областного перинатального центра;
- принять меры по трудоустройству работников, высвобождаемых с производственных объектов ТШО.
По итогам совещания глава правительства дал ещё ряд поручений:
- ускорить подготовку технической документации на реализацию проекта водоснабжения Атырауской и Мангистауской областей из подземного месторождения пресной воды Кокжиде;
- ускорить корректировку проекта реконструкции канализационных сетей на правобережье Атырау;
- ускорить работу по реконструкции автодороги Атырау – граница России;
- проработать вопрос обеспечения дорожных работ в регионе необходимым количеством битума и других материалов;
- активизировать работу по охвату детей дошкольным воспитанием, сокращению трехсменного обучения и вводу новых ученических мест;
- рассмотреть вопрос создания нового онкологического диспансера в Атырау и проработать вопрос проведения капитального ремонта и дооснащения Атырауского областного перинатального центра;
- принять меры по трудоустройству работников, высвобождаемых с производственных объектов ТШО.
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