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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:21

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Поручение по водоснабжению Мангистауской области дал премьер-министр

Поручение по водоснабжению Атырауской и Мангистауской областей из подземного источника Кокжиде дал премьер-министр Алихан Смаилов. Об этом он заявил во время рабочей поездки на совещании в Атырауской области, сообщает пресс-служба главы правительства.

С сайта премьер-министра
Премьер-министр, в частности, отметил важность продолжения работы по недопущению нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания. 

По итогам совещания глава правительства дал ещё ряд поручений:

- ускорить подготовку технической документации на реализацию проекта водоснабжения Атырауской и Мангистауской областей из подземного месторождения пресной воды Кокжиде;

- ускорить корректировку проекта реконструкции канализационных сетей на правобережье Атырау;

- ускорить работу по реконструкции автодороги Атырау – граница России;

- проработать вопрос обеспечения дорожных работ в регионе необходимым количеством битума и других материалов;

- активизировать работу по охвату детей дошкольным воспитанием, сокращению трехсменного обучения и вводу новых ученических мест;

- рассмотреть вопрос создания нового онкологического диспансера в Атырау и проработать вопрос проведения капитального ремонта и дооснащения Атырауского областного перинатального центра;

- принять меры по трудоустройству работников, высвобождаемых с производственных объектов ТШО.



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