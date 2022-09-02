Поручение по водоснабжению Мангистауской области дал премьер-министр

С сайта премьер-министра

Премьер-министр, в частности, отметил важность продолжения работы по недопущению нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания.



По итогам совещания глава правительства дал ещё ряд поручений:



- ускорить подготовку технической документации на реализацию проекта водоснабжения Атырауской и Мангистауской областей из подземного месторождения пресной воды Кокжиде;



- ускорить корректировку проекта реконструкции канализационных сетей на правобережье Атырау;



- ускорить работу по реконструкции автодороги Атырау – граница России;



- проработать вопрос обеспечения дорожных работ в регионе необходимым количеством битума и других материалов;



- активизировать работу по охвату детей дошкольным воспитанием, сокращению трехсменного обучения и вводу новых ученических мест;



- рассмотреть вопрос создания нового онкологического диспансера в Атырау и проработать вопрос проведения капитального ремонта и дооснащения Атырауского областного перинатального центра;



- принять меры по трудоустройству работников, высвобождаемых с производственных объектов ТШО.