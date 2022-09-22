Антикоррупционную службу Жанаозена возглавил новый руководитель

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На должность руководителя управления по противодействию коррупции Жанаозена назначен Серикбай Мопиков.
Нового главу ведомства представили на совещании с участием акима Жанаозена Айбека Косуакова и руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Мангистауской области Адильхана Аширбаева.
Михаил Одинцов
Нового главу ведомства представили на совещании с участием акима Жанаозена Айбека Косуакова и руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Мангистауской области Адильхана Аширбаева.
Михаил Одинцов