Антикоррупционную службу Жанаозена возглавил новый руководитель

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На должность руководителя управления по противодействию коррупции Жанаозена назначен Серикбай Мопиков.



Нового главу ведомства представили на совещании с участием акима Жанаозена Айбека Косуакова и руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Мангистауской области Адильхана Аширбаева.



Михаил Одинцов