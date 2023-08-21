Убыточное автострахование: самые высокие показатели на западе - в Мангистау

ОГПО ВТС, или обязательное автострахование – самый массовый вид страхования, без него невозможна полноценная организация дорожного движения. По итогам 2022 года страховыми компаниями по данному классу было собрано свыше 112 млрд тенге, выплачено более 49 миллиардов тенге. Таким образом, соотношение премий к выплатам, или коэффициент убыточности, составил 43,8 процента.Однако в первом полугодии 2023 года убыточность по обязательному автострахованию подскочила до 67,9 процента из-за резкого роста страховых выплат. Важно отметить, что данный коэффициент не учитывает расходы страховых компаний на маркетинг, операционные издержки, формирование страховых резервов, создание IT-инфраструктуры и филиальной сети.Убыточность автострахования неоднородна по стране и отличается от региона к региону. По итогам 2022 года наибольшую убыточность по обязательному автострахованию показала Астана, где соотношение выплат к премиям составило 87,6 процента. Также в тройку лидеров по убыточности вошли области Жетысу – 78,3 процента и Улытау - 73,9 процента. Карагандинская область также в числе антилидеров - 73,2 процента. Отметку в 50 процентов убыточности преодолели Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Кызылординская области.Учитывая предварительные показатели первого полугодия, показатели убыточности автострахования по итогам 2023 года вырастут ещё больше во всех регионах Казахстана.Отметим, что тарифы на обязательное автострахование, как социально значимый класс, установлены на законодательном уровне и не регулируются страховыми компаниями самостоятельно.В настоящее время во всех регионах Казахстана действуют поправочные коэффициенты, которые влияют на стоимость страхового полиса. Так, в Алматы средняя стоимость обязательной автостраховки составляет 20 000 тенге, а в Туркестанской области - 6 000 тенге. Средняя стоимость полиса по Казахстану сложилась на уровне 13 000 тенге.С 2024 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) для устранения дисбалансов на рынке обязательного автострахования начнет ежегодно регулировать региональные коэффициенты на основе актуальной статистики убыточности.Определенно поправочный коэффициент, а вместе с ним и стоимость обязательной автостраховки вырастут в наиболее убыточных городах и областях. При этом будут защищаться и интересы автолюбителей, потому что в наименее убыточных регионах - Западно-Казахстанской (20,3 процента), Северо-Казахстанской (31,6 процента) и Атырауской областях (33,5 процента) - стоимость автостраховки снизится.Кроме того, с начала года отмечается значительное повышение спроса на добровольное автострахование КАСКО, которое по сбору премий практически сравнялось с обязательным: 53 миллиарда тенге и 58 миллиардов тенге соответственно. Наблюдается трансформация рынка автострахования и постепенный переход клиентов к добровольному страхованию.Ожидается, что в будущем страховые компании для увеличения доли добровольного страхования предложат автолюбителям более доступные по цене и простые по содержанию полисы КАСКО, а также онлайн-сервис по выплатам, чтобы снизить издержки и охватить массового клиента.