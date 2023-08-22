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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 12:41

Просмотров: 1925

«В зоне риска Мангистауская область»: Премьер-Министр о срыве отопительного сезона

Премьер-Министр сообщил, что в Мангистау ремонт сетей теплоснабжения выполнен менее чем на 50%. По сетям водоснабжения из запланированных к ремонту 1,5 тыс. км фактически отремонтированы только 60%. Низкое исполнение по сравнению с другими регионами фиксируется в Мангистауской области, Алматы и Кызылординской области.

Фото: primeminister.kz
Вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

Как отметил Алихан Смаилов, до начала отопительного сезона осталось немногим более месяца, и в целом работы по подготовке ведутся активно.

Системным оператором, компанией KEGOC, были утверждены ремонтные работы на ТЭЦ. Однако есть факты отставания от графиков, а в отдельных случаях – переноса ремонта на следующий год.

- Есть опасение за бесперебойность работы таких объектов. Так, необходимо отметить, что в зоне риска города Темиртау, Риддер, Экибастуз, Жезказган и Мангистауская область, - сказал он.

Премьер-Министр также озвучил, что в 4 регионах ремонт сетей теплоснабжения выполнен менее чем на 50%. Это Алматинская, Мангистауская, Кызылординская и Абайская области.

По сетям водоснабжения из запланированных к ремонту 1,5 тыс. км фактически отремонтированы только 60%. Низкое исполнение по сравнению с другими регионами в Мангистауской области, Алматы и Кызылординской области.

Кроме того, сохраняется достаточно высокая задолженность энергопроизводящих организаций перед компанией «КазТрансГаз Аймак». Так, например, МАЭК задолжал 10 млрд тенге «КазТрансГаз Аймак».

- Нельзя с большими долгами входить в новый сезон. Могут возникнуть проблемы с формированием нормативных запасов топлива на зимний период. Акимам данных регионов надо решить эти вопросы, - подчеркнул Алихан Смаилов.

- Для недопущения ажиотажа на внутреннем рынке угля акиматам регионов необходимо в двухнедельный срок в установленном порядке провести проверку текущего состояния инфраструктуры пунктов заготовки и реализации угля, его качества, графиков поставки и обоснованности цен, - сказал Алихан Смаилов.



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Комментарии ( 4 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 15:45
Ниче. Закаляться холодом тоже полезно !
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 15:08
Perspectiva, дровами и керосином закупаться надо будет.
 
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 Винипух (Посетители) Сегодня, 14:20
Perspectiva,
Ещё посадим электричество для окончательного апокалипсиса)))
 
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Perspectiva (Посетители) Сегодня, 12:45
Закупаемся обогревателями на перепродажу podmig
 
 

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